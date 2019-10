Kako realizovati brzu mrežu i uvesti optiku u firmu? Kakvi nam kablovi trebaju? Problematika tog tipa je dosta složenija nego kod ostalih, standardnih vidova povezivanja. Kompanija Logo ima dosta iskustva u toj oblasti…

Brz razvoj telekomunikacione tehnologije doveo je do potrebe za većim propusnim opsezima i korišćenja optičkih vlakana, koja postaju sve popularnija zbog prednosti nad bakarnim kablovima. Za razliku od bakra, optičkim vlaknom postižu se veće dužine prenosa, veća brzina, mogućnost prenosa velike količine podataka, bolja otpornost na uticaje spoljne sredine, manje slabljenje i velika pouzdanost u radu. Pre nekoliko godina, cena optičkog vlakna bila je višestruko veća od bakra, ali sada se ta razlika znatno smanjila.

Vlakna za 10 GbE

U 10 GbE mrežama najčešće se koriste multimodna vlakna za udaljenosti manje od 400 metara. Postoji nekoliko tipova multimodnih vlakana, identifikovanih oznakom „OM“, opisanih u standardu ISO/IEC 11801, a to su: OM1, OM2, OM3 i OM4. Ukoliko imate u planu nadogradnju mreže, morate razmotriti kablovsku infrastrukturu tako da podržava trenutne ali i buduće zahteve za prenosom podataka. U tabeli su prikazane razlike između tipova multimodnih vlakana.

OM1 kablovi dolaze po standardu s narandžastim omotačem i prečnikom polja moda od 62,5 mikrona, a podržavaju 10 Gb Ethernet do 33 m, ali se većinom koriste za 100 Mb Ethernet aplikacije. OM2 takođe dolaze s narandžastim omotačem, prečnikom moda od 50 mikrometara i standardizovani su za podršku 10 Gb Ehernet‑u do 82 metra, ali se većinom koriste za 1 Gb Ethernet aplikacije. Imajući u vidu ove performanse, OM1 i OM2 kablovi nisu mudar izbor za buduće zahteve i brze mreže.

Za 10 GbE mreže daleko veći značaj imaju OM3 i OM4 kablovi koji su optimizovani za rad s laserskom opremom i razlikuju se od prethodnih tipova jer imaju gradijentni indeks prelamanja, što znači da se indeks prelamanja smanjuje prema omotaču vlakana, čime se povećava brzina prenosa i obezbeđuje prenos podataka na većim udaljenostima. Standard za OM3 je aqua boja omotača i ova vlakna mogu da podrže 10 Gb Ethernet do 300 m, a koriste se i za prenos u 40 Gb i 100 Gb Ethernet‑u do 100 m. Još veću brzinu i domet obezbeđuju OM4 vlakna, koja korišćenjem MPO konektora daju i 100 Gb Ethernet‑a do 150 m i nalaze danas veliku primenu u modernim data centrima.

Strukturno kabliranje

Instalacija optičkih kablova unutar prostorija izvodi se po principima strukturnog kabliranja, najčešće u topologiji zvezde, pri čemu se često pravi i redundansa, što omogućava topologiju prstena. Instalacija ovih kablova zahteva više brige i pažljivije rukovanje nego s bakarnim kablovima jer postoji opasnost od lomljenja vlakana, kao i povećanog slabljenja usled savijanja.

Nastavljanje ili terminacija vlakana zahteva posebnu opremu i obučena i sertifikovana lica za rad. Na tržištu postoje razne vrste uređaja za splajsovanje, a preporuka je da se zbog postizanja najboljih performansi koriste renomirani proizvođači s preciznijim uređajima koji prilikom spajanja vlakana vrše poravnanje i po jezgru i po omotaču.

Pored splajsera, imajući u vidu da su vlakna osetljiva na prašinu i nečistoću, prilikom obrade potreban je i specijalni pribor za čišćenje. U standardnom paketu svakog instalatera optičkih mreža nalazi se i uređaj OTDR koji je dizajniran za testiranje, merenje i dijagnostiku tokom postavljanja celokupne optičke telekomunikacione mreže, kao i lociranje kvara optičkog vlakna na brz i efikasan način.

Važnost završne obrade

Proces asembliranja optičkih kablova, tj. završavanje konektorima, zahteva posebne fabričke uslove, specijalizovane mašine i alat. Ponuda optičkih kablova s konektorima, patch kablova, u Srbiji je dosta raznolika, pri čemu posebnu pažnju treba obratiti na kvalitet konektora i završne obrade, što utiče na vrednost slabljenja i na realne brzine prenosa koje ćemo dobiti u mreži.

