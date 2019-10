Kako će BIZIT rešiti Džejn Dou problem

Sigurno ste se više puta susretali sa tim da posetite važan događaj ali da vam promaknu neki bitni momenti sa istog. Neki put se to desi zbog rasporeda, pa ne uspete sve da ispratite iako ste želeli, neki put to bude zato što je događaj dosta većeg formata, pa ni ne pronađete sve ono što imate u planu.

Zamislite ovakvu situaciju – odlazite na međunarodni sajam, i nakon celodnevne pretrage niste sigurni da ste pronašli to što tražite, a vratili ste se kući sa gomilom papira koje ni ne pogledate. Zvuči poznato? Zamislite sada da imate dostupne sve informacije o događaju na samo jednom mestu, sve to u realnom vremenu, mogućnost da sve vreme aktivno učestvujete i da sačuvate sve informacije. Zvuči dobro?

Verovatno znate šta je Džejn Dou, ali nije za zgoreg da pomenemo da se radi o neidentifikovanim osobama, označenim samo rednim brojem. Da vam se ovo ne bi u praksi dešavalo sa događajima, koje ćete pamtiti po rednim brojevima na kojima ste bili, kao i ljude koje ste sretali, dizajnirana je aplikacija koja pruža više funkcionalsti u jednoj. Nastala je sa ciljem da jednostavno identifikujete sve vaše potrebe i pruži rešenja za njih.

Upravo je to jedna od najvećih prednosti koje su korisnici do sada istakli, zaključak svih koji su do sada imali priliku da je koriste je da im pruža savršenu retrospektivu događaja. Ona se ogleda u tome što će naknadno ispratiti sve što su propustili, ili u tome što ih još jednom podseti na sve ključne aspekte događaja, zbog čega vrlo lako identifikuju šta je to što je njima najvrednije.

Kako to može da se ostvari? Sve zavisi od mašte organizatora koji aplikaciju mogu da upotrebe na brojne načine, sa ciljem da svi posetioci ostvare maksimum očekivanja svojim učešćem. Jedan od načina je da se učesnicima podele prezentacije sesija koje su organizovane, zatim video snimci ili strimovi ključnih segmenata, kao i korisni dokumenti u PDF formatu. Zamislite da sa sobom vučete čitavu biblioteku, jer je upravo to moguće.

Osim toga, ova aplikacija predstavlja i jedinstvenu bazu podataka, jer osim predavanja ona skladišti i sve fotografije koje možete da podelite sami, ili one koje su delili drugi učesnici događaja, kao i organizator. Sve u svemu, lep podsetnik koji ostaje nakon što zavese padnu. Ali, čak i kada događaj bude završen, ovde ostaju trajno zabeleženi susreti koje ste ostvarili – sve konekcije.

Ako se vratimo na priču sa početka, na sajam koji ste posetili, razmislite o tome koliko ste ljudi tom prilikom sreli, sa koliko njih ste pokušali da komunicirate, a sa koliko ste na kraju uspeli? Nije blistavo, poznat je taj osećaj. E, ova aplikacija to menja iz korena, jer imate uvid u sve učesnike događaja, možete direktno da stupate u kontakt sa njima. Jedinstveno mesto gde ćete izgraditi svoju dragocenu bazu saradnika.

Šta je rešilo enigmu zvana Džejn Dou event menadžmenta? Odgovor na vaše pitanje je – aplikacija MatchAbout! Zato što je ona jedinstven alat koji će vam omogućiti da sve ono što za vas lično predstavlja vrednost i cilj na bilo kom događaju sačuvate trajno na jednom mestu. MatchAbout je vaša mala datoteka za bilo koji događaj.

Za početak potražite aplikaciju na Google Play Store ili App Store platformi i nakon toga se ulogujte jednostavno. MatchAbout ćete vrlo uskoro moći da testirate uživo, kao zvaničnu aplikaciju BIZIT konferencije i da se uverite u sve njene funkcionalnosti. Ne gubite vreme, upoznajte njene opcije već sada!