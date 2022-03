Kako se pauzira igra Elden Ring

Već je poznato da je Elden Ring odlična igra, ali kao i sve što je napravio čovek ima i neke mane.

Kao jedan od najvećih problema se ističe to da igra ne može da se pauzira, što je karakteristično za naslove koji liče na Dark Souls, te online igre uopšte. Oni kojima je Elden Ring prvi put da se susreću s njima taj momenat sigurno smeta, jer igre obično mogu da se zaustave da bi se obavio neki posao ili napravio predah.

Svaki problem ima rešenje, pa za razliku od prethodnica, Elden Ring ima i opciju za pauzu, samo što nije očigledna. U Souls igrama je junak je tokom pauze ostavljen na milost i nemilost neprijateljima, što je nezgodno za one igrače koji stalno prekidaju igru.

Elden Ring ipak nudi mogućnost za zaustavljanje igre, a uz pomoć moda Pause The Game, koji može da se preuzme i omogući pauzu bez rizika. Rešenje ipak nije savršeno, budući da online igre zapravo ne mogu stvarno da se stvarno zaustave, pa je pre instaliranja moda potrebno da se isključi Easy Anti-Cheat servis, što igrača automatski šalje u offline mod. To znači da nakon ponovnog pokretanja ne može da koristi online komponente, ali neki radije biraju to nego igru koja mora da traje po svaku cenu.

