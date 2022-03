AGON by AOC donosi prvi svetski zvanični League of Legends gejming monitor

Jedan od vodećih svetskih brendova gejming monitora i IT opreme, AGON by AOC udružio se s Riot Gamesom kako bi predstavio prvi gejming monitor inspirisan League of Legendsom i njegovom kultnom Hextech tehnologijom. AGON PRO AG275QXL – AGON League of Legends Edition ima jedinstven dizajn i posebne karakteristike izrađene posebno za MOBA iskustvo. AG275QXL će biti dostupan od početka 2022.

Jedinstvene karakteristike stvaraju savršeno iskustvo za obožavaoce League of Legendsa

League of Legends jedna je od najigranijih PC igra na svetu s milionima igrača koji sarađuju u takmičenju s visokim ulozima. AGON by AOC stvorio je prvi monitor posebno dizajniran kako bi igračima svuda pružio najbolje iskustvo razdora s jedinstvenim karakteristikama kao što je reaktivno osvetljenje za događaje u igri.

Igrači renomiranog naslova odmah će primetiti prepoznatljiv stil AG275QXL s njegovim uzbudljivim dizajnom inspirisanim Hextechom koji spaja svet magije i tehnologije.

“Oduševljeni smo našim partnerstvom s Riot Gamesom i time što imamo priliku da kombinujem našu stručnost u tehnologiji monitora s magijom League of Legendsa, donoseći uzbudljiv proizvod za League of Legends fanove”, rekao je Stefan Sommer, globalni direktor marketinga i poslovanja menadžmenta u AOC International Evropa.

AG275QXL nudi izvanredne karakteristike poput League of Legends Mode, LoL QuickSwitch, ekskluzivnih zvukova za uključivanje/isključivanje, Light FX Sync i LoL Signature OSD dizajn.

Vizuelno, monitor je izvanredan primer koji uključuje League of Legends u svakom aspektu: kućište i postolje ukrašeni su elementima kultnog Hextech dizajna koji se može videti u celom League of Legends svemiru. Monitor sjaji zahvaljujući posebnom Light FX koji se sinhronizuje s akcijom koja se događa tokom gejminga. LoL mode osigurava jasan pogled na Summoner’s Rift.Tako će igrači biti potpuno uronjeni u svoj League of Legends monitor.

Monitor opremljen najboljim buffovima i runama

Kako bi garantovao dosledne i vrhunske performanse kako za povremene igrače tako i za profesionalce u esportu, AG275QXL ima vrhunske specifikacije: 27 inčni IPS monitor koji ima QHD rezoluciju s brzinom osvežavanja od 170 Hz za nesmetane slike čak i u najluđim timskim borbama.

Kako bi se uklonili zastajkivanje i kašnjenje slike, AG275QXL podržava Adaptive Sync s FreeSync Premiumom i besprekorno vreme odziva od 1 ms GtG dodatno osigurava besprekoran izlaz. Uz VESA DisplayHDR 400, ShadowControl i Flicker-Free način rada, igrači mogu uživati u dugim gejming sesijama i kristalno jasnom prikazu svojih omiljenih prvaka koji zaranjaju u bitku.

AGON by AOC ima za cilj da stvori odgovarajuću opremu za igrače kako bi u potpunosti povećali svoje performanse i kako bi im pomogli u prevladavanju izazova. Revolucionarni AGON PRO AG275QXL – League of Legends Edition biće dostupan od marta 2022. po ceni od 62.619,00 dinara.

