Kako su ploče preživele digitalno doba

Ako se bilo koji kolekcionar ploča upita o tome kako su ti audio formati preživeli do duboko u digitalno doba, dobiće se odgovor koji široko ilustruje zašto su ploče bolje od svakog drugog zvučnog zapisa. Ipak, eksperti smatraju da tajna opstanka, te povratka ploča leži mnogo dublje od kvaliteta zvuka, budući da im se sve češće okreću i generacije koje su odrastale uz audio kasete koje uglavnom nisu garantovale kvalitet zvuka.

Kao prva prednost ploča ističe se to što se obraćaju većem broju čula, te stimulišu kako sluh, tako i čulo vida, te dodira, dok se digitalni streaming servisi obraćaju isključivo čulu sluha. Tako ploča komunicira na više načina, te njena veličina, težina i dizajn omota korisniku pružaju mnogo više od modernih medijuma. Pored toga one su osetljive poput živih bića, te svaka ogrebotina i promena temperature utiču na kvalitet zvuka. To im dodaje još jedan sloj vrednosti, budući da ljudska bića uvek više cene ono što su svojim trudom sačuvala.

I dok Spotify, na primer, omogućava instant pristup kolekciji od preko 30 miliona pesama, te brz način da se dođe do željene numere, brzina nije uvek ono što se najviše ceni, a efikasnost audio servisa se sve češće uzima zdravo za gotovo, budući da korisnik ne učestvuje u čuvanju pesama, te ne ulaže mnogo truda da bi do njih došao.

Tako ploče u sebi čuvaju i nekoliko lekcija za buduće kreatore proizvoda, te prva govori o tome da je proizvod koji se obraća većem broju čula uvek bolji od onih koji se obraćaju samo jednom. Druga lekcija se, pak, tiče iskustava korisnika, te nostalgije, budući da je sve više onih koji tvrde da postoji izvesna doza pobune u prihvatanju sistema koji su jednostavniji od modernih, ali ipak zadovoljavaju sve potrebe korisnika.

