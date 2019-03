Skoro 60% naslednika zaposleno u porodičnim preduzećima

Biznis Transfer Barometar istraživanje u Srbiji pokazalo je da u segmentu preduzeća čijim vlasnicima predstoji ili već jesu u procesu prenosa poslovanja („generacija 55+“) oko 66% vlasnika ima člana porodice koji je uz njih uključen u vlasništvo ili rukovođenje preduzećem, što ih, prema definiciji EU, definiše kao porodično preduzeće.

U 70% slučajeva član porodice koji je uključen u rukovođenje ili vlasništvo je dete, a u 31% slučaja bračni partner. Najveći procenat dece – skoro 60% – već radi u porodičnom preduzeću, a ne tako mali procenat, gotovo 20%, je zaposlen u drugom preduzeću.

Anketom nisu ispitivani razlozi odlaska u drugo preduzeće ali važno je napomenuti da je jedna od preporuka za mlade “naslednike” da se iskustvo stiče i u kompanijama koje nisu porodične.

