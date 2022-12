Kako UPS-ovi pomažu u stabilnom napajanju: Sigurna zima kod kuće i na poslu

U energetskom smislu predstoji nam zima puna izazova, šta to znači za rezidencijalni sektor, male biznise i industriju?

Neprijatnost koju bi prekid napajanja električnom energijom mogao da izazove rezidencijalnom sektoru, čak i pre 20 godina, nije bila beznačajna. Danas, s pojavom tehnologije pametnih kuća i našim oslanjanjem na povezane elektronske uređaje, posledice fluktuacije napona, struje ili njihovog potpunog nestanka u našim domovima su nezamislive. Trend je i da sve više radimo od kuće i oslanjamo se na opremu za kućnu kancelariju. Nestabilan kvalitet električne energije može da izazove nepovratno oštećenje osetljive kućne elektronike i opreme, dok potpuni nestanak električne energije može izazvati ozbiljne poremećaje u sistemu osvetljenja ili grejanja. Dobra vest je da u domovima možemo da zaštitimo svoje uređaje instaliranjem uređaja za neprekidno napajanje (UPS).

Napajanje – uslov kontinuiteta

Podrazumeva se da se sva preduzeća oslanjaju na stabilno i besprekidno napajanje da bi njihovi kritični uređaji uspešno upravljali njihovim svakodnevnim operacijama. Naravno, besprekorno korisničko iskustvo u potpunosti zavisi od sposobnosti kompanije da radi bez prekida. Čak i kratkoročna fluktuacija napona može ugroziti kontinuitet poslovanja i kao rezultat stiže iznenadni kvar opreme ili smanjenje efikasnosti električnih uređaja.

Usled potpunog nestanka napajanja električnom energijom, posledice bi mogle biti katastrofalne, ne samo u smislu zastoja u poslovanju već bi se kompanija mogla suočiti i s negativnom reputacijom. Razmislite samo o finansijskim i logističkim posledicama nestanka struje koji je uticao, recimo, na rashladne uređaje supermarketa, pećnice u pekari ili bankomat vaše lokalne banke. Fluktuacije i prekidi u napajanju mogu izazvati ozbiljna oštećenja, prekide i zastoje. Instaliranjem UPS-eva, preduzeća mogu da izbegnu potencijalno oštećenje kritičnih uređaja i eliminišu prekide i zastoje u slučaju fluktuacija napona ili nestanka struje.

Industrija zavisi od stabilne električne mreže, do te mere da nepravilan kvalitet električne energije ili iznenadna promena napona mogu da izazovu ozbiljnu štetu kritičnim aplikacijama – što zauzvrat može da izazove velike smetnje u radu. Fluktuacije napajanja koje dovode do električnih kvarova mogu čak uzrokovati ozbiljne povrede radnika. A potpuni nestanak napajanja električnom energijom može da dovede proizvodno postrojenje do potpunog zaustavljanja – što rezultira gubitkom produktivnosti, prihoda i materijala. Istraživanje iz Forbes-a pokazuje da prosečan proizvođač automobila gubi 23.000 evra po minutu svaki put kada se proizvodna linija zaustavi, a sveukupni neplanirani zastoji koštaju industrijske proizvođače više od 50 milijardi evra godišnje! Ipak, instaliranjem UPS-eva, industrijska okruženja mogu osigurati kvalitet i dostupnost električne energije, čime se eliminišu skupi zastoji u poslovanju, pa čak i rizik po bezbednost zaposlenih.

Šta je uređaj za besprekidno napajanje (UPS)?

UPS je električni uređaj koji izoluje električnu instalaciju od problema s kvalitetom napajanja i obezbeđuje napajanje u slučaju kada nestane napajanje iz mreže. Uređaj radi tako što snabdeva energijom uskladištenom u baterijama. UPS se obično koristi za zaštitu kritičnih uređaja i druge električne opreme, svuda gde neočekivani prekid napajanja može izazvati ozbiljne poremećaja u poslovanju.

Dakle, UPS nije samo „rezervna baterija”, kako se vrlo često smatra, već je to i uređaj koji je predviđen da se „žrtvuje” i zaštiti mnogo skuplju opremu koja je na njega povezana. Schneider Electric uređaji za besprekidno napajanje pomažu u zaštiti kritičnih električnih uređaja u kućama, preduzećima i industriji. Većina naših UPS proizvoda ima Green Premium™ sertifikat i pruža usklađenost, transparentnost i bolje ekološke performanse.

Koji je pravi UPS za vas, proverite na www.apc.com/rs/en/.

Autor: Dušan Ćirić, Product Application Engineer – Secure Power

Podelite s prijateljima

Tweet