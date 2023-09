Kameleon Solutions slavi pola decenije uspešnog poslovanja i širenje na tržište EU

Pre tačno pet i po godina, u proleće 2018, Igor Jovanovski i Milan Radulović osnovali su kompaniju Kameleon Solutions sa ciljem da regionalnom tržištu ponude najbolja svetska rešenja za kompletnu digitalnu transformaciju poslovanja.

Danas je kompanija Kameleon Solutions lider u implementaciji Salesforce rešenja u jadranskom regionu, podsaharskoj Africi i Saudijskoj Arabiji, kao i prvi MuleSoft partner u jadranskom regionu.

Kameleon Solutions zapošljava više od 40 koleginica i kolega i iza sebe ima preko 50 realizovanih projekata. Prosečna ocena kojom klijenti ocenjuju zadovoljstvo saradnje sa ovom kompanijom je odličnih 4,9/5. Dosad su uspešno sproveli digitalnu transformaciju u desetinama velikih kompanija u Srbiji i regionu, a zaslužni su i za modernizaciju poslovanja jedne od najbrže rastućih kompanija igara na sreću iz Afrike. Igora, Milana i Filipa često ćete videti u ulozi predavača na najvećim regionalnim poslovnim konferencijama, a Kameleon Solutions je, zasluženo, postao prvo ime koje vam padne na pamet kada razmišljate o Salesforce rešenjima i unapređenju poslovanja.

O digitalnoj transformaciji

Povodom ovog jubileja, Igor Jovanovski, jedan od osnivača kompanije Kameleon Solutions, govorio je o najznačajnijim projektima, postignutim rezultatima i daljim planovima.

Igor Jovanovski, jedan od osnivača kompanije Kameleon Solutions

Šta tačno podrazumeva pojam digitalne transformacije?

Digitalna transformacija je primena digitalnih tehnologija u svim sektorima kompanije kako bi se unapredili ukupni rezultati poslovanja. U tehničkom smislu, ona podrazumeva uvođenje novih softverskih rešenja, ali važno je razumeti da su to samo alati. Najbitnije je da se promeni način razmišljanja, da se razume zašto je to važno i na koji način će holističko CRM rešenje unaprediti izgradnju odnosa s kupcima, a istovremeno poboljšati i rezultate rada sektora prodaje, korisničke podrške, marketinga i drugih odeljenja unutar kompanije.

U kojoj meri je domaće tržište upoznato sa ovim pojmom i da li su kompanije spremne da investiraju u digitalnu transformaciju?

Kada smo počeli s radom 2018. godine, nije postojala izgrađena svest. Zato se veliki deo naše prodaje fokusirao na edukaciju tržišta i klijenata. Danas je situacija drugačija. Velike domaće i regionalne kompanije prate trendove s razvijenih tržišta. Neke od najvećih kompanija na planeti, pričamo o kompanijama čija se vrednost procenjuje na stotine milijardi, koriste upravo Salesforce. To nije slučajno. U pitanju su rešenja koja drastično unapređuju poslovanje kako malih preduzeća, tako i velikih kompanija i korporacija.

Upoznajte korisnike

Jedna od velikih kompanija koja je prepoznala važnost CRM rešenja je Generali Osiguranje Srbija. Koji su bili ciljevi ovog projekta?

Kompanija Generali Srbija, kao članica Generali grupe, imala je jasno definisane poslovne ciljeve. Prvi je bio unapređenje efikasnosti i produktivnosti rada zaposlenih. Dalje, želeli su da povećaju potencijal korisničkog portfelja. Treći je bio unapređenje obostranog zadovoljstva – zaposlenih i klijenata. Četvrti i, iz poslovnog ugla, najvažniji cilj, bio je povećanje profitabilnosti i prihoda. Menadžment kompanije Generali Srbija odlučio je da krene u implementaciju CRM softvera, samo je još trebalo da pronađu odgovarajuće rešenje. Nakon detaljne analize, došli su do zaključka da Salesforce jedini u potpunosti odgovara svim njihovim zahtevima.

Važno je napomenuti i to da je Generali prva finansijska institucija u Srbiji koja je dobila odobrenje za CRM rešenje u „oblaku“ (cloud) od regulatora – Narodne banke Srbije, kao i to da je jedino odobreno CRM cloud rešenje upravo Salesforce.

Za razliku od tradicionalnog modela rada, gde se mesecima čeka na neki finalni proizvod, sa agilnom metodologijom mi već u prvoj fazi imamo rešenje koje radi

Na kraju je ostalo još da pronađu prave partnere, a nakon analize više ponuda, odlučili su se za Kameleon Solutions. Jedan od njihovih neophodnih kriterijuma bio je da saradnik mora da sprovede projekat agilnom metodologijom.

Agilno u transformaciju

Šta podrazumeva agilna metodologija u procesu digitalne transformacije?

Za razliku od tradicionalnog modela rada, gde se mesecima čeka na neki finalni proizvod, sa agilnom metodologijom mi već u prvoj fazi imamo rešenje koje radi. Zatim ga u narednim fazama nadograđujemo i to u saradnji sa svim stejkholderima. To znači da korisnici dobijaju funkcionalnu aplikaciju u kratkom roku, nakon čega se radi unapređenje osnovnih funkcionalnosti i dodavanje novih u postojeću

aplikaciju. Zato i klijenti preferiraju ovaj pristup.

Rešenje koje ste vi kreirali za Generali Srbija je GIA. Možete li nam reći više o tome?

GIA je Generali-jev interaktivni asistent. To je platforma koja agentima prodaje obezbeđuje centralizovano upravljanje portfeljem, sa svim potrebnim klijentskim podacima. GIA je ujedno integrisana i sa internim aplikacijama, tako da štedi vreme i klijentima i zaposlenima. Generali tim iz Srbije bio je veoma zadovoljan implementacijom, te su našu kompaniju preporučili i ostalim članicama Generali Grupe. Na osnovu te preporuke, potpisali smo ugovore za implementaciju Salesforce rešenja i s drugim kompanijama iz Generali Grupe, Generali Insurance AD Bulgaria i Generali Osiguranje Montenegro AD.

Zahvaljujući implementiranim rešenjima, svi korisnički podaci sada su sistematizovani i nalaze se na jednom mestu, tako da kompanija Generali Srbija ostvaruje personalizovani pristup ka svojim klijentima. Povećalo se zadovoljstvo klijenata, ali i samih zaposlenih. Procesi su brži i jednostavniji, korisnici lakše dolaze do relevantnih informacija. Ostvarena je veća ušteda vremena zaposlenih i samim tim se interni resursi efikasnije koriste, što smanjuje troškove poslovanja.

Kameleon Solutions ima iza sebe više od 45 projekata. Koje industrije su najspremnije na promene?

Jedna od najvećih prednosti Salesforce rešenja jeste ta što je on potpuno prilagodljiv svim vrstama biznisa u svim industrijama. U pitanju je modularno rešenje koje se u potpunosti prilagođava zahtevima kompanije i vi dobijate ono što je baš vama potrebno. Dodatno, naš razvojni tim kreira i nova rešenja i aplikacije ukoliko imate specifične zahteve za koje ne postoji već gotovo rešenje. Za svakog klijenta krojimo rešenje po meri. Sarađivali smo s klijentima iz raznih industrija: bankarstvo i fintech, osiguranje, kladionice, trgovina i online prodaje i mnoge druge.

Nužnost razvoja odnosa s kupcima

Zbog čega je važno da kompanije imaju CRM i bazu podataka kupaca?

Zbog izgradnje odnosa s kupcima. To je ono što će u budućnosti praviti razliku između uspešne i neuspešne kompanije. Kupci danas očekuju da ih razumete, da imate odgovore na njihova pitanja i da ponudite rešenje za njihov problem. Ne možete graditi dugoročan i uspešan odnos s kupcem ako ne znate ništa o njemu, ako je on za vas anonimus. Svaka tačka dodira, bilo da se ona obavlja preko Interneta, telefona ili uživo, formira jedinstveno iskustvo kupca u kome on procenjuje da li će nastaviti da kupuje kod vas.

Kameleon Solutions je Salesforce partner za jadranski region i podsaharsku Afriku. Šta je to što vas je opredelilo za Salesforce, a ne neko drugo CRM rešenje?

Salesforce je već devet godina zaredom CRM platforma broj jedan u svetu. Primetili smo da on i dalje ima reputaciju „softvera za prodavce“ iako je on to bio samo u početku. Salesforce je danas najkompletniji i najobuhvatniji softver za celokupno unapređenje poslovanja, jer pokriva sve sfere biznisa (prodaja, korisnička podrška, analiza poslovanja, marketing automatizacija, kolaboracija zaposlenih…). Dve velike Salesforce akvizicije su Tableau 2019. godine i Slack 2021. godine.

Imate mnogo uspeha za pet godina poslovanja. Kakvi su vam dalji planovi razvoja?

Nakon jadranskog regiona, Afrike i Bliskog istoka, vreme je da se proširimo i na Evropu. Plan je da tokom septembra otvorimo četvrtu kancelariju, i to u Evropskoj uniji. Imamo iza sebe ogroman portfolio uspešno realizovanih projekata u vrhunskim kompanijama, tako da smo spremni za sledeći korak i dalji rast i razvoj.

Takođe, bićemo prisutni na najmanje tri dešavanja tokom jeseni u Beogradu. Jedno je Generali CRM CEE Summit, gde ćemo biti jedini Salesforce partner koji će prezentovati CRM rešenje za prodaju i korisničku podršku, a pozivamo vas da nam se pridružite i na BIZIT konferenciji i čujete najnovije informacije iz CRM-a koje donosimo direktno sa Dreamforce konferencije.

