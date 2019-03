Kampanja spektakularno propala, samo 29 ljudi podržalo novi Meizu telefon

Ponekada nije dobro igrati se preko mere sa strpljenjem i dobrom voljom korisnika. Pre izvesnog vremena je najavljen Meizu Zero, koji je trebao da bude prvi telefon bez fizičkih portova, rupa ili tastera. Istinski “smartfon bez rupa” je trebao da bude – finansiran od strane korisnika. Ispostavilo se da je prijem bio veoma loš.

Meizu je kompanija koja je puno napredovala u proteklim godinama. Verovatno želeći da kapitalizuje na toj činjenici, pokrenula je Indiegogo kampanju, kako bi se finansirala ideja ovakvog telefona, a istovremeno procenila volja tržišta za tim tipom uređaja. Inicijalno je postavljen cilj od 100 hiljada dolara, koliko je trebalo da bude prikupljeno da bi telefon bio izrađen.

Međutim, kako navode kineski izvori, svega 29 osoba je bilo voljno da podrži kampanju. Od tog broja, 24 je zapravo naručilo telefon unapred. To nije bilo ni izbliza dovoljno, premda treba reći da je sa svega 29 korisnika ispunjeno 45% inicijalnog cilja, odnosno prikupljeno 45 hiljada dolara. No, to nije bilo dovoljno da proizvodnja smartfona zaživi. Verovatno je deo razloga i do toga što zapravo korisnici ne žele ovakav telefon koji bi morao da pravi kompromise na raznim stranama, a deo do nepristajanja da budu “pokusni kunići”, gde kompanija ne snosi nikakav rizik, već se koristi crowdfunding kampanjom za kreiranje novih proizvoda, kao da je reč o startapu.

Naravno, Meizu sada tvrdi da je kampanja pokrenuta samo u cilju istraživanja, te da nema nikakvih planova za masovnu proizvodnju telefona, niti ih je ikada bilo. Cela Indiegogo kampanja je bila samo marketinški trik, tvrdi Džek Vong, osnivač i predsednik kompanije Meizu na kineskoj društvenoj mreži Weibo.

Ideja Meizu Zero telefona je predviđala uklanjanje svih fizičkih tastera i kreiranje područja osetljivih na dodir na bokovima telefona. Telefon bi se punio isključivo bežičnim putem i koristio eSIM. U kampanji je prodat i jedan “Pioneering Unit” primerak Meizu Zero telefona koji je trebao da bude isporučen u januaru. S obzirom da je kampanja propala, videćemo hoće li entuzijastični korisnik dobiti natrag svojih 2999 dolara.

Izvor: GSMArena

