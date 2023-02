Keynote predavanja i govornici na Danu internet domena Srbije

Tradicionalni Dan internet domena Srbije (DIDS 2023) koji će se održati 7. marta 2023. u Centru za kulturu “Vlada Divljan”, dolazi nam pod sloganom “Razmišljaj digitalno”.

Važan činilac koji će nesumnjivo podstaći učesnike konferencije da razmišljaju inovativno jesu keynote predavanja i njihovi autori.

Zadatak da događaj odmah na početku stavi na brzi kolosek pripada Dejvu Birsu. Dejv je Britanac koji je, kako sam navodi, oduvek bio toliko opsednut kreativnošću da nije mogao da funkcioniše u “kreativnim industrijama”. Zbog toga se od 2010. samostalno bavi poslovima kreativnog direktora, ali je ujedno i muzičar, pesnik, pisac, govornik, predavač, filmski autor i novinar – urednik. Kako sam navodi, oseća se neprijatno kada ga pitaju čime se bavi jer ni on sam nikada nije potpuno siguran.

Birs je autor nekoliko bestselera, od kojih najnoviji – Trenje – govori o tome kako trenje u životu i poslu može biti pozitivno jer stvara adrenalin, dopamin, oksitocin, serotonin i sve ostale hormone sreće.

U svom keynote predavanju, Dejv će pričati upravo o tome i objasniti na koji način se koncept trenja može iskoristiti za oslobađanje neurohemikalija u mozgu kupca koje će ga učiniti srećnim i spremnim da troši više.

DIDS 2023 ugostiće još jedno veliko svetsko ime. Fredrik Haren je Šveđanin sa prebivalištem u Singapuru, autor, istraživač i govornik na teme kreativnosti, stvaranja novih ideja i preduzetništva.

Tokom 25 godina karijere, Haren je više puta proputovao svet, proučavajući šta za pojedina društva znači kreativnost, kako se do nje dolazi, na koji način se ispoljava i najzad – kako se može iskoristiti. U interakciji sa ljudima koji su činili publiku u oko 2000 nastupa u preko 60 zemalja – od Silicijumske doline do bespuća mongolskih pustinja – Haren je došao do najmanje dva bitna zaključka: znanje i kompetentnost prodavca ne prodaju onoliko koliko njegova sposobnost da plasira novu ideju, kao i to da kreativnost nije retka, imaginarna i pojava rezervisana samo za uzan krug povlašćenih.

U svom keynote obraćanju, Fredrik će učesnicima govoriti kako da spoznaju svoje kreativne potencijale, konkretizuju ih i stave ih u službu biznisa.

DIDS 2023 će se održati u klasičnom formatu događaja, a organizator će prenositi konferenciju putem svog YouTube kanala. Prisustvo konferenciji je besplatno, ali je zbog ograničenog broja mesta registracija posetilaca obavezna.

