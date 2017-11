Kina gradi 30 “sunđer gradova” kako bi ublažila udare klimatskih promena

Kina ozbiljno reaguje na klimatske promene, a posledica našeg sveta koji se sve više zagreva su sve češće i teže poplave. Ovo je naročito problematično u rastućim, preopterećenim gradovima, zbog čega su određeni regioni u Kini postali još ranjiviji. Za borbu protiv ovog rastućeg problema, zemlja razvija “sunđer gradove”.

Inicijativa za sunđer gradove, pokrenuta 2015, ulaže u projekte koji se fokusiraju na apsorpciju vode uzrokovanu poplavama. Trenutno se istražuje dizajn sunđera u 30 gradova, uključujući Šangaj, Vuhan i Sjamen. Sadašnji cilj inicijative je da, do 2020. godine, 80% urbanih područja u Kini ponovo koristiti najmanje 70% svoje kišnice. 30 gradova uključenih u ovu inicijativu su dobili više od 12 milijardi dolara za finansiranje projekata sunđer gradova. Međutim, savezna vlada obezbeđuje samo između 15 i 20% tih sredstava, dok ostatak dolazi od lokalnih vlasti i privatnih investitora.

Lingang (sadašnji naziv Nanhui New City), planirani grad u šangajskom okrugu Pudong, radi na tome da postane najveći sunđer grad do sada. Ovaj napor podržava finansiranje od 119 miliona dolara od strane gradske vlade, prema pisanju CNN-a. Do sada je grad započeo sadnje na krovovima, izgradio močvarna područja (koja će zadržavati kišnicu) i postaviti vodopropusne puteve koji su sposobni za odlaganje vode koja otiče. Stvaranje sunđer grada nije jedinstven i definisan proces. Svaki projekat je prilagođen svom regionu i ima za cilj da unapredi prethodne tehnike i prevaziđe teške izazove. Strategije uključuju korišćenje propusnih površina i zelenu (biljke) infrastrukturu. Koncept ima toliko potencijala da drugi gradovi širom sveta, kao u Berlinu, žele da postanu “sunđerasti”.

Kineski ambiciozni program je i kreativan i efikasan pristup ovom problemu koji ugrožava životnu okolinu. U 2010. poginulo je oko 700 ljudi, a više od 300 nestalo je zbog klizišta od poplava u Kini. Samo u julu ubijeno je 56 ljudi, a čitavi gradovi su uništeni zbog prekomerne kiše i poplava u južnoj Kini. Povećane prirodne katastrofe će biti posljedica klimatskih promena koje ugrožavaju sve zemlje širom sveta, što je ilustrovano nedavnim uraganom i rezultiralo poplavama u Hjustonu. Međutim, Kina pokazuje oštar stav protiv takvih poplava sa ovom inicijativom, a ostatak sveta može da sledi. Od naprednih drenažnih sistema do puteva koji mogu da apsorbuju vodu i kreativne sadnje, sunđer gradovi postaju sve inovativniji u tome kako bi mogli bolje da se odbrane od opakih poplava.

Međutim, ovo su sve blaga rešenja za mnogo veći problem. Stručnjaci se slažu da, osim ako ne napravimo radikalne, globalne promene, čovečanstvo će imati sve teže efekte klimatskih promena. Naša je odgovornost da se borimo protiv klimatskih promena, a neophodno je i za naš opstanak. Dakle, dok političari i korporativni lideri traže načine za ublažavanje udara klimatskih promena, važno je da se više inicijativa direktno bori protiv našeg uticaja životne sredine, kako se životi ne bi besmisleno gubili.

Izvor: Futurism

