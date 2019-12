Kina (in)direktno preti prekidom uvoza nemačkih automobila

Kako stvari stoje, očekuje nas eskalacija trgovinskog rata između Kine i zapadnih zemalja. Već je dobro poznato da je usled trgovinskog rata Kine i SAD pod velikim znakom pitanja kompletna svetska trgovina, a sada dolazi do prvih iskri i na evropskom tržištu.

Naime, dobro je poznato da SAD očekuju od svojih evropskih partnera da se povinuju njenim viđenjima stvari na svetskom nivou i takođe uvedu sankcije Kini i kineskim firmama. Oblast gde se na tome insistira naročito jesu telekomunikacije, gde Huawei ima veliku prednost na 5G polju, za koju stručnjaci procenjuju da iznosi od 6 meseci do čak nekoliko godina, u zavisnosti prema kom se zapadnom pandanu meri. Huawei je pod sankcijama SAD, a ambasadori najmoćnije zemlje sveta vrše konstantan pritisak na evropske domaćine da uskrate licence kompaniji Huawei, kao i da izbace njenu telekomunikacionu opremu iz svojih zemalja. Sada polako stižu (in)direktne poruke i sa kineske strane, koja je do sada uglavnom bila pasivna.

Počelo je u Danskoj, gde je kineski ambasador po prvi put povezao prisustvo kompanije Huawei na nordijskom tržištu sa trgovinom sa Kinom. Naime, on je javno izjavio da će trgovinski sporazum sa Farskim Ostrvima, koja su pod suverenitetom Danske, biti proglašen nevažećim ukoliko se uskrati pristup kompaniji Huawei i ne potpiše sporazum o implementiranju 5G tehnologije. Ova izjava je zabeležena i u audio formi.

No, to je definitivno bio samo početak. Pravi bum je izazvala izjava kineskog ambasadora u Nemačkoj nekoliko dana kasnije. On je zapretio ozbiljnim posledicama ukoliko trenutne političke struje rezultuju uskraćivanjem pristupa nemačkom tržištu za kompaniju Huawei. “Ukoliko bi bile donesene političke odluke kojima bi se uskratio pristup nemačkom tržištu, biće posledica. Kineska vlada neće nemo stajati po strani i čekati da se situacija razreši sama od sebe,” rekao je on.

Ipak, najkontroverzniji komentar je bio vezivanje Huawei prisustva u Nemačkoj sa uvozom nemačkih automobila. Komentarišući navode da zapadne zemlje imaju sopstvenu telekomunikacionu opremu koju mogu da koriste, uzvratio je: “Možemo li isto tako da tvrdimo da nemačka automobilska industrija ne treba da ima pristup kineskom tržištu pošto i mi možemo da pravimo sopstvene automobile?” – uzvratio je kineski ambasador, po prvi put dovodeći u vezu žilu kucavicu nemačke industrije sa statusom Huawei-ja. Iako se radilo o teoretskom komentaru koji je trebao da uporedi dve hipotetičke situacije, uzbuđeni su mnogi duhovi i razni komentatori su ovu izjavu doživeli kao pretnju. Nešto poput “Baš vam je lepa ova automobilska industrija, šteta što nećete moći da prodajete u Kini”. Da podsetimo, kinesko tržište je već sada najvažnije za mnoge nemačke automobilske gigante, kojima je to prvo ili drugo tržište po obimu prodaje.

Nemačka kancelarka Angela Merkel se dugo vremena držala pozicije da će Nemačka biti neutralna i da je pristup njenom 5G tržištu otvoren svima, pod uslovom da se prođu rigorozni bezbednosni testovi koji bi pokazali da infrastruktura neće biti bezbednosna pretnja u budućnosti. Telefonica Germany, drugi po veličini telekomunikacioni operator u Nemačkoj, je ove nedelje odlučio da uključi Huawei u razvoj svoje mreže.

