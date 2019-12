Xbox Series X je u stvari gejming PC

Nova Microsoft-ova konzola se zove Xbox Series X, i iako nikome nije ni padalo na pamet da će pre 2020. godine imati bilo kakvu priliku da vidi kako će ona izgledati, div iz Redmonda je predstavio nešto što do sada nije bilo viđeno. Osim ukoliko pogledate prosečan gejming PC.

Zbog svoje vertikalne orjentacije ne čudi ime “Serija X”. Iako deli izgled sa aktuelnom Xbox One X konzolom, ove dve konzole su u potpunosti različite. Sadašnja Xbox One X je napravljen da bude što manji dok je cilj nove “Series X” da bude što jača.

Iz Microsoft-a kažu da će nova “Series X” ciljati 4K/60fps performanse sa Zen 2 i RDNA AMD arhitekturom, koji će omogućiti hardverski podržani ray tracing, GDDR6 memoriju i NVMe SSD. Takođe je rečeno da će ova konzola imati oko četiri puta više procesorske snage od Xbox One konzole i dva puta više grafičke snage od Xbox One X konzole. To bi trebalo da omogući oko 12 teraflopsa grafičke snage, što je po trenutnim standardima među najjačim grafičkim performansama računara današnjice.

Microsoft je napravio jednostavan gejming PC za vašu dnevnu sobu, koji je lako koristiti. Osim dizajna i sirove snage, Microsoft je do sada dobar deo kupaca svojih konzola privukao velikim gejming ekosistemom i mogućnošću da iste igre preko Xbox platforme igrate na različitim ekranima. Sa novim modelom koji se očekuje u prodaji sledeće godine, Microsoft cilja na najbolje moguće iskustvo na jednom ekranu. Ciljamo da napravimo najmoćniju moguću konzolu, kažu iz Xbox tima.

Najveće pitanje sada će ostati razlika u ceni između Sony-jevog i Microsoft-ovog pulena.

