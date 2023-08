Kina razmatra limitiranje upotrebe telefona deci

Cyberspace Administration of China (CAC) predložila je ograničavanje vremena upotrebe mobilnih telefona za maloletna lica. Prema tom predlogu, stariji tinejdžeri (od 16 do 18 godina starosti), smeli bi upotrebljavaju svoje telefone maksimalno dva časa dnevno. Deca starosti između osam i 15 godina, bila bi limitirana na jedan sat upotrebe, dok bi deca mlađa od osam godina mogla da upotrebljavaju telefone do 40 minuta dnevno.

Predlog takođe podrazumeva potpunu zabranu upotrebe telefona između 22h i 6h. Telefoni bi morali da imaju mod koji bi omogućavao roditeljima da definišu koji sadržaji su prikladni za njihovu decu. Deca do tri godine starosti mogla bi da slušaju samo dečije pesme i priče, dok bi deca do 12 godina mogla da pristupaju samo edukativnim materijalima. Izuzetak bi bile stvari koje se tiču školovanja i hitni pozivi.

Kineska Vlada se brine da bi dugotrajna upotreba mobilnih uređaja mogla negativno da utiče na mentalni razvoj dece. Iz istog razloga, ova država je već limitirala vreme igranja igrica deci na tri sata nedeljno, kao i samo tokom vikenda i državnih praznika.

Novi predlozi se trenutno nalaze u fazi javne rasprave, što znači da nije sigurno da li će biti prihvaćeni. Takođe, postavlja se veliko pitanje kako će se sprovoditi, ukoliko budu prihvaćeni. Jedna od mogućnosti bi mogla da bude da proizvođači hardvera ili operativnog sistema nekako ugrade „dečiji mod“. U svakom slučaju, s obzirom da je Kina ogromno tržište, ukoliko ovi predlozi budu prihvaćeni, svi proizvođači telefona i operativnih sistema za njih, moraće da pronađu način da se prilagode, inače bi rizikovali veliki gubitak profita. Pored njih, i proizvođači aplikacija morali bi da promene svoje aplikacije kako bi obezbedili mogućnost vremenskog limitiranja njihove upotrebe na tlu Kine.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet