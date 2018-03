Koja ste životinja u GDPR horoskopu?

Ako čuvate i obrađujete bilo kakve podatke o ljudima, na vas se odnosi nova GDPR regulativa. Posla ima mnogo, a do „dana D“ je ostalo svega devedeset dana. Kojim putem da krenete?

IT konsultant, govornik i pisac Seb Matthews dozvolio je sebi da uporedi kompanije sa četiri divlje životinje, u zavisnosti od toga koju poziciju zauzimaju u odnosu na GDPR. „Primetio sam da, bez obzira na to gde se kompanije nalaze u svetu, u velikoj meri mogu da se svrstaju u jednu od ove četiri grupe: nojevi, labudovi, gatalinke ili lavovi“.

Nojevi guraju glave duboko u pesak i iskreno se nadaju da se celokupna regulativa, jednostavno, ne odnosi na njih. To se čini mnogim organizacijama čija su sedišta van EU. Ubeđene su da tu nema šta da se vidi i nastavljaju dalje, bez obzira na GDPR. Ove kompanije moraju da budu zabrinute.

Labudovi su stavili masku hrabrog lica, dok se ludo otimaju iza scene da plate informacije, „poreze“ koje nisu platili, jer kao idu zajedno. Pokušavaju da sakupljaju, revidiraju, klasifikuju i da udruže informacije koje imaju kako bi znali zašto i gde ih imaju. Oni su najviše angažovani, ali se znoje iza zatvorenih vrata.

Šumske žabe, gatalinke, se penju. One sede na svojim granama samo krekećući „usaglašeni!“ na svakih nekoliko minuta. U nekim slučajevima, oni su zaista prošli kroz proces, razumeli svoju usaglašenu/rizičnu poziciju i prilično su smireni. U drugim naprosto nisu shvatili obaveze (i rizike) i misle da su je sve ok. U mnogim slučajevima ovo uverenje potiče od onoga što su im rekli njihovi IT partneri i vendori, a većina njih, u stvari su nojevi, samo to ne znaju. Nekome je potrebna terapija?

Konačna grupa su lavovi koji su saterani u ugao i pokušavaju da izbace svakog ko im dopadne šapa. Mrze EU, mrze informacije, mrze konsultante koji pokušavaju da im pomognu, izbacuju ih, dok se potajno nadaju da će cela stvar samo nestati. Problem je što neće nestati – bez obzira na to koliko udarate šapama i ričete, GDPR dolazi 25. maja 2018. godine.

Kojoj grupi vi pripadate?

Da biste koliko‑toliko usaglasili svoje poslovanje sa GDPR‑om, pozivamo vas na BIZIT seminar „GDPR – digitalna prava i obaveze“, koji organizuje PC Press u saradnji s Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, SHARE Fondacijom i Udruženjem ISACA. Seminar će ovu temu posmatrati s tri aspekta: pravnog, poslovnog i aspekta informacione bezbednosti i biće održan 14. marta, počev od 10 časova u Klubu poslanika, Tolstojeva 2, Beograd. Pogledajte detalje na bizit.rs.

10.00 OTVARANJE SEMINARA I UVODNA PREDAVANJA

10.15 PRAVNI ASPEKTI EVROPSKE REGULATIVE O ZAŠTITI PODATAKA

Na koga se GDPR odnosi, šta će se promeniti 25. maja 2018.

GDPR i povezani zakoni

Šta GDPR menja u odnosu prema ličnim podacima

Šta zapravo znače pravo na informaciju, pravo pristupa, pravo na ispravku, pravo na brisanje, pravo ograničavanja obrada, pravo na prigovor i pravo na zaborav

Odnos EU zakonodavstva, zakonodavstava zemalja‑članica i zakonodavstva Srbije

Pravni izazovi zaštite podataka

11.00 Koktel pauza

11.30 POSLOVNI ASPEKTI (NE)ADEKVATNE PRIMENE REGULATIVE

Procena trenutne usklađenosti sa GDPR i mapiranje u skladu sa Regulativom

Organizacione i procesne promene tokom usklađivanja zakonodavstva

Upravljanje rizicima informacione bezbednosti

Koje su dužnosti službenika za zaštitu ličnih podataka i kako se on licencira

12.30 Kafe pauza

13.00 INFORMACIONA BEZBEDNOST

Kako početi implementaciju GDPR regulative u praksi

Put do pune usklađenosti

Šta se dešava kada dođe do „curenja podataka“

Da li je security‑as‑a‑service način da se i manje firme prilagode GDPR‑u

Prezentacija konkretnih rešenja i implementacija

14.30 PANEL: Nova regulativa i izazovi na tržištu

15.30 ZAVRŠNA REČ I ZAKLJUČCI

15.40 Nagradna anketa, svečani ručak

(Objavljeno u PC#252)

Podelite s prijateljima

Tweet