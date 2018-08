Koji su najprestižniji tehnološki univerziteti u svetu?

Amerika je vodeća svetska destinacija za studiranje, sa najboljim univerzitetima, kao što su: Carnegie Mellon, MIT, Stanford, Berkeley i drugi. Znamo da nije lako obezbediti studije u Americi, jer iako postoji sistem stipendija na njihovim univerzitetima, jako je teško, pa skoro i nemoguće dobiti ih, a školarine su veoma skupe. Međutim, i ostatak sveta se može pohvaliti dobrim univerzitetima. Sastavili smo listu država u kojima su smešteni neki od prestižnih univeriteta, koji su ujedno najbolji u oblasti inženjeringa i IT-a.

Engleska

University of Oxford – Ne zna se datum osnivanja ovog univerziteta, ali postoje dokazi da su učenja počela oko 1096. godine – što ga čini najstarijim univerzitetom na engleskom govornom području. Univerzitet ima 38 koledža i 6 privatnih verskih škola, ujedno poseduje i najveći sistem univerzitetskih biblioteka u Ujedinjenom Kraljestvu sa više od 100 biblioteka. Oxford je moderan univerzitet, koji se zasniva na istraživanjima, a njegova najveća snaga je nauka i trenutno je drugi najbolji univerzitet na svetu za medicinu. Četvrtina stanovništva Oksforda su studeti koji dolaze iz različitih delova sveta. Neka od vodećih imena koja su završila Oksford su naučnici Tim Berners-Lee, Stephen Hawking i Richard Dawkins, pisci Oscar Wilde, Graham Green, Vikram Selth i Philip Pullman, te glumci Hugh Grant i Rosamund Pike.

University of Cambridge – Osnovan 1209, Univerzitet u Kembridžu je četvrti najstariji univerzitet na svetu i drugi najstariji na engleskom govornom području. Moto univerziteta je: Hinc lucem et pocula sacra (Odavde svetlost i dragoceno znanje). Univerzitetsko naselje se nalazi u centru grada, u blizini reke Kam. Postoji 31 samoupravni koledž, koji ima svoju imovinu i prihode, i u kojima studenti idu na grupna predavanja. Koledži Trinity i St. John imaju svoje naučne parkove i time doprinose reputaciji Kembridža kao tehnološki razvijenog i inovativnog univerziteta. Kembridž je dom 100 biblioteka sa više od 15 miliona knjiga, ima 9 umetničkih, naučnih i kulturoloških muzeja i veliku botaničku baštu. Na Kembridžu su studirali najbolji svetski matematičari i naučnici kao što su Isaac Newton, J. Clerk Maxwell, Stephen Hawking i drugi. Pored toga, Kembridž je pohađalo i najmanje 9 monarha, među kojima su Prince Charles i Prince of Wales, kao i neki britanski premijeri, a i predsednici drugih država sveta.

Akademska godina na ovim univerzietima je podeljena na 3 perioda. Studentima nije dozvoljeno da u istoj godini apliciraju i za Oksford i za Kembridž, a selekcija za prijem studenata se bazira na postignutim rezultatima na testovima, pisanim radovima, reputaciji srednje škole iz koje student dolazi i intervjuima kandidata.

Pored ovih treba napomenuti i Imperijalni koledž u Londonu, koji je poznat po svojim stipendijama i studijskim programima u polju nauke, inženjeringa i medicine. Nalazi se na 6. mestu top univerziteta za tehnologiju.

Švajcarska

ETH Zurich – Švajcarski federalni institut za tehnologiju u Cirihu, je 1855 osnovan kao Federalna politehnička škola, a sada je jedan od najprestižijih univerziteta za nauku i tehnologiju. Smatra se evropskim ekvivalentom američkom MIT-u. Sa ETH je poteklo preko 20 dobitnika Nobelove nagrade, od kojih je najznačajniji tvorac teorije relativiteta, Albert Ajnštajn. Univerzitet radi na principima slobode, individualne odgovornosti, razvijanja preduzetničkog duha i otvorenog pristupa edukaciji. ETH Zurich je evropski pionir za istraživanja, koji se trudi da ponudi praktična rešenja za svetke probleme.

EPFL – Federalni tehnološki institut u Lozani, je državni istraživački univerzitet i jedan od najprestižnijih univerziteta u oblasti inženjeringa. Kao i kod drugih švajcarskih univerziteta, selekcija studentata se bazira na rezultatima prve godine ispita, koji u proseku polovina studenta ne prođe. EPFL je kordinirao mnoge internacionalne istraživačke projekte, kao što je projekat Blue Brain i Human Brain, pokušaj digitalne rekostrukcije mozga sisara i ljudi. Kampus je lociran pored Ženevskog jezera, snabdeva se hidroenergijom, i ima nekoliko pridruženih univerzitetskih naselja i objekata u Švajcarskoj. Glavni kampus organizuje muzičke festivale i ima dva muzeja: Muzej Bolo i Archizoom.

Kanada

University of Toronto je osnovan 1827 godine i ima 200 master programa. Sa dugom reputacijom u inovacijama i istraživanjima, UoT je mesto gde je otkriven insulin, istraživane matične ćelije i drugo. Neke od tradicionalnih aktivnosti na kampusima su američki fudbal i hokej na ledu, a pored toga postoji više od 1000 studentskih organizacija i ustanove kao što su rekreacioni centri, galerije, pozorište i koncertne hale.

Kina

Peking University je osnovan 1898. godine, pod nazivom Imperijalni univerzitet u Pekingu i bio je prvi univerzitet u Kini koji je pokrivao više disciplina. Univerzitetsko nasilje se nalazi u pekinškom Haidian distriktu, u bilizini bašte Yuanmingyuan i Letnje palate „Yan Yuan“, i prostire se na 274 hektara. Univerzitet je bio presudan za modernizaciju Kine, ali je uspeo da održi tradicionalni naglasak na napretku i nauci, posebno imajući u vidu dinamičan razvoj Kine pod socijalističkom vlašću i velike potrebe za kvalitetnim kadrovima.

Holandija

Delft University of technology je nastao još 1842 kada je kralj Willem II osnovan kraljevsku akademiju radi obuke inženjera i državnih službenika. Lociran između Roterdama i Haga, Delft je grad koji je okružen kanalima, a njegov istorijski centar datira još iz srednjeg veka. Delft ima veliki broj stranih studenata, a svi master programi su na engleskom jeziku. Ponose se činjenicom da su kreativna istitucija gde se naglašava rešavanje problema kroz timski rad i fokusirani su na pružanje tehnološke obuke, analitičke veštine i razvijanje kritičkog razmišljanja. Studenti Delft-a su razvili projekte kao što su automobil na solarnu energiju, letaći robot koji podseća na vilin-konjića i i sandale napravljene od recikliranih guma. Pored toga, univerzitet ima veliki broj sportskih i kulturnih cenatra, a njegov istorijski centar datira još iz srednjeg veka.

Nemačka

TUM –Tehnički univerzitet u Minhenu osnovan je 1868, specijalizuje se na polju prirodnih nauka, a najpoznatiji izumitelji koji su završili ovaj univerzitet su Carl von Linde, izumitelj frižidera i Rudlf Diesel, koji je osmislio dizel motor. Univerzitet ima više od 400 zgrada u tri univerzitetska naselja u Bavariji, podeljen je u 13 departmana i ima Olimpijski park i univerzitetsku bolnicu. Studenti i osoblje ovog univerziteta su osnovali više od 800 startapova, pa se pozicionira kao „preduzetnički univerzitet“.

RWTH Aachen univerzitet je osnovan u Ahenu 1870. godine nakon što je princ Wilhelm od Prusije rešio da iskoristi donaciju za razvoj instituta za tehnologiju u provinciji Rajna, sa fokusom na inženjeringu i lokalnoj rudarskoj industriji. Univerzitet je kreirao evropsku verziju Silicijumske doline u svojoj blizini, i privukao velike investitore koji će finansirati istraživanja. Na RWTH su izumeli prvi akcelerator čestica.

