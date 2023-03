Kolekcija od 500 starih Apple računara biće ponuđena na aukciji

Aukcijska kuća Julien’s House će u toku marta ponuditi na prodaju više od 500 Apple računara i dodataka, na online i on-site aukciji, u njihovim prostorijama na Beverli Hills-u. Aukcija se sastoji iz proizvoda koji datiraju od 1977. do 2008. godine, a uključuje Macintosh sisteme iz osamdesetih godina prošlog veka, ali i modernije računare kao što je iMac G3 iz 2001. godine.

Basnoslovno vredna kolekcija

Radi se o kolekciji čiji je vlasnik švajcarski kolekcionar Hanspeter Luzi. U pitanju je poznati kolekcionar sa različitim hobijima, a jedna od njegovih kolekcija, stare mašine za šivenje, danas su deo nemačkog muzeja šivaćih mašina. Do kolekcije Apple računara došao je tako što je kao, volonterski IT menadžer za škole, otkupljivao stare računare i njihove delove. Luzi je preminuo 2015. godine, a njegova porodica je odlučila da ponudi Apple kolekciju na aukciji.

Jedan od najzapaženijih primeraka u kolekciji je Lisa računar iz 1983. godine. To je ujedno i najskuplji procenjeni primerak koji će se prodavati, za koji aukcionari očekuju da će dostići cenu između 10.000 i 20.000 dolara. Ipak, moramo da kažemo da niko neće biti iznenađen ako on dostigne i višestruko veću cenu. Uostalom, na nekim drugim aukcijama, Lisa računari su prodavani i za više od 50.000 dolara. Učesnici aukcije moći će da kupe i delove Lisa i drugih starih Apple računara. Na primer, očekuje se da će matične ploče dostizati vrednost do oko 200 dolara.

U ponudi će biti i drugi računari s početka osamdesetih godina, kao što su Apple III iz 1980. godine, prvi Macintosh iz 1984. godine, Macintosh Portable iz 1989. godine…

Među periferijama koje će se prodavati nalaze se joustick za Apple IIe i IIC iz 1983. i 1984. godine, Apple QuickTake 100 kamera iz 1994. godine… Uglavnom, ovo će biti jedna od najvećih Apple aukcija, na kojoj će se naći za svakog po nešto…

Izvor: ArsTechnica

