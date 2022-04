Koliko je daleka pametna odeća od naših garderobera?

Pametna odeća se već neko vreme provlači kao najava novog načina oblačenja, ali da li je to zaista tako blizu?

Pametna odeća svuda na nama

Kina je pre nekoliko godina posvetila veliku pažnju tehnologiji pametne odeće. Njihove ideje su se kretale u smeru stvaranja opcija samom tekstilu. U pogledu dizajna same odeće se ništa nije promenilo, ali jeste u funkciji tkanine. Naime, Kina je želela da kreira tkaninu koja će moći sama sebe da opere ili očisti. Zatim su imali ideju da u tkaninu umetnu LED svetlo sa funkcijom održavanja svetlosti itd. Međutim, osim zanimljivih ideja još uvek se nije zaista pojavila pametna odeća u našim životima.

Nike je takođe do sada imao brojne eksperimente kako bi se podigla funkcionalnost tkanine. Dosta su radili na povećanju aerodinamike tekstila a neke od tih modela su i komercijalno pojavili. Međutim, nije se dogodila nikakva posebna revolucija koja se toliko najavljuje.

Mnoge kompanije najavljuju odeću koja će moći da prati naše kretanje i vitalne funkcije. Cnet postavlja pitanje zašto bi to činila odeća kada imamo danas pametan sat. Problem kod pametne odeće jeste postojanje aplikacije i interfejsa. Taj problem suštinski može da se reši dobrim dizajnom. Sećamo se svi kopči na kaišima koje su bile popularne pre nekoliko godina a gde se pojavljivao reklamno naziv brenda.

Međutim, pametna odeća ne treba usko da se posmatra kao praćenje našeg tela i zdravstvenog stanja. Ono što je revolucionarno u pogledu pametne odeće jeste funkcija tekstila. U kojoj meri će se to desiti ostaje pitanje. Nova tehnologija tekstila bi bila ekološko rešenje, pogotovo ako znamo da je tekstilna industrija jedan od najvećih zagađivača sveta. Dok kompanije poput H&M prodaju ekološki mamac sa reciklažom tekstila, problem se usložnjava. Reciklaža tekstila nije rešenje jer je sam proces skuplji i veći zagađivač on proizvodnje novog tekstila. Međutim, od ove ideje se stvara komercijalni proizvod. Dok sa druge strane, ideja da imamo tekstil koji može sam sebe da održava nije komercijalan jer znači da ne moramo da kupujemo novu odeću. Kome to treba?

Tako da od pametne odeće ne možemo u budućnosti očekivati nikakvu revoluciju možemo očekivati pojavljivanje funkcija koje su nam već dostupne.

