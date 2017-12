Koliko su bezbedni vaši uređaji?

Tehnologija Li-Ion baterija za zaštitu napajanja nudi prednosti koje je čine atraktivnom i pristupačnom opcijom za sve veći broj biznisa koji se oslanjaju na distribuiranu IT infrastrukturu. Krajnjim korisnicima su potrebne bolje performanse sa smanjenim dimenzijama opreme i sa lakšim održavanjem, dok smanjuju ukupne troškove vlasništva (TCO) tokom životnog veka svog uređaja. Iz tog razloga kompanija Schneider Electric proširuje svoj APC Smart-UPS portfolio sa opcijom Li-Ion baterija za svoju monofaznu ponudu.

Kompanija Schneider Electric je predstavila Li-Ion tehnologiju za zaštitu napajanja, uključujući trofazne UPS i APC Back-UPS proizvode, čiju upotrebu sada proširuje na svoj monofazni Smart-UPS portfolio sa novom linijom APC Li-Ion baterijskog UPS-a. Rešenje se može povezati i sa Schneider Electric IoT baziranom platformom EcoStruxure koja omogućava skupljanje informacija na cloud o stanju i statusu UPS uređaja u cilju pojednostavljivanja održavanja i optimizacije performansi. APC-ova Smart-UPS On-Line ponuda ispunjava industrijski jaz tako što pruža bolje performanse i duži rok trajanja koji trenutno nije dostupan kod zapečaćene tehnologije olovnih baterija sa kiselinom. Sa rešenjima Li-Ion-a, kompanija želi da omogući klijentima da rade efikasnije i značajno smanje troškove i rizike vezane za upravljanje svojom opremom za zaštitu napajanja.

Poslovne kritične aplikacije i IoT sistemi sve se više pomeraju ka ivici mreže kako bi smanjili kašnjenje signala, poboljšali povezanost i performanse. Kao rezultat, značaj ovih distribuiranih IT okruženja postao je najvažnija komponenta za svakodnevne poslovne operacije. Iako je efikasno upravljanje električnom energijom od suštinskog značaja, dešava se da ne postoji adekvatno IT osoblje sa odgovarajućom stručnom spremom za rešavanje zadataka koji se pred njima nalaze. To znači da može doći do zanemarivanja redovnog održavanja opreme za zaštitu napajanja, kao što je uređaj za besprekidno napajanje (UPS), što potencijalno dovodi do neplaniranih prekida koji mogu uticati na poslovne performanse i dovesti do skupih zamena zbog loše održavane opreme.

