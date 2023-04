Komentar: Generacija Z – rođeni tehnološki eksperti? Ne baš…

Ljudi rođeni između 1992. i 2002. godine, tzv. Generacija Z, sigurno mnogo bolje montiraju video-sadržaje od nas milenijalaca, brže i lakše prihvataju nove tehnologije, znaju uglavnom čime žele da se bave i neće tek tako prihvatiti posao od devet do pet. Uz to će vam još reći da ste krindž ili gaser…

Moja generacija je ona koja je imala prvi kontakt s mobilnim telefonom i kompjuterom tek tamo negde pred kraj osnovne škole. Nisam rođena u digitalizovanoj eri, što je bila i prednost, ali i nedostatak za današnju mene. S druge strane, novije generacije odrastaju potpuno uronjene u tehnologiju. Rođeni su u svetu u kome su pametni telefoni, društveni mediji i Internet već bili deo svakodnevnog života. Kao rezultat toga, oni su vrlo dobro upoznati s tehnologijom. Njima je online svet nešto kao maternji jezik. Ako smo se mi nekada smejali našim bakama što ne znaju da pošalju SMS, oni se verovatno danas smeju nama što ne znamo za pola sata da smontiramo profi video sa sve tranzicijama koji će završiti na TikTok-u.

Video umesto pisanja

Često mi se dogodi da čujem da nečiji sin ili ćerka snimaju i montiraju video, prave tranzicije kao profi montažeri, planiraju sadržaj na svojim profilima na društvenim mrežama i smišljaju scenarije. To je nešto što mi je nekada zvučalo kao nerealno, da jedan devetogodišnjak može sve to. Danas je to potpuno normalno, kao učenje čitanja i pisanja. Samo zabavnije.

Dok su platforme poput Facebook-a i Twitter-a bile popularne među prethodnim generacijama, generacija Z je u velikoj meri prešla na novije platforme, kao što su TikTok i Instagram. Ove platforme su brzo postale kulturni fenomen, a generacija Z je prednjačila u kreiranju i konzumiranju sadržaja.

Prema nekim člancima, generacija Z ne trpi dosadu na poslu i klasično radno vreme jer im društvene mreže nude mogućnost ne samo da rade kada žele već i da jako dobro od toga zarade. Neki od najpopularnijih „klinaca“ na TikTok-u i Instagram-u zarađuju bar dve ili tri vaše plate. Taj rani posed skupih stvari i veliki priliv finansija može na razne načine uticati na njih pa nekima čak roditelji upravljaju prihodima.

Šta je zapravo važno?

Prema nekom drugom istraživanju, popularno mišljenje da su pripadnici generacije Z skloni tehnologiji pada u vodu – zaključeno je da generacija buduće ili tekuće radne snage, pogotovo oni između 13 i 18 godina, nisu imali svest o važnosti digitalnih veština. Oni koji su ispitani u ovoj grupi ocenili su ove veštine kao sedmu najvažniju sposobnost koja je potrebna za radna mesta 2030. godine.

Salesforce-ova „Anketa o budućnosti rada“, objavljena krajem novembra prošle godine, ukazuje da mladi digitalne veštine rangiraju kao najbitnije za sadašnje i buduće radno mesto – ali 27 odsto njih ne veruje u svoje digitalne sposobnosti. Trećina se žalila na nedostatak obuke u ovoj oblasti.

Gejmifikacija se smatra upravo najrizičnijim faktorom, mladi tehnologiju koriste najviše u svrhu zabave pa im je još teško da je povežu s poslovnim poljem. No, kada se sve uzme u obzir, čini se da će adekvatne poslovne obuke, kao i prihvatanje različitih tehnoloških alata, mnogo brže ići generaciji Z upravo zbog toga što su rođeni u ovo doba kada je svet na dlanu, a informacije nikad globalnije i tehnologija nikad priuštivija. Njihovo rano usvajanje novih platformi i trendova čini ih veoma uticajnom demografskom grupom u tehnološkoj industriji. Kako tehnologija nastavlja da se razvija, generacija Z će nastaviti da bude na čelu inovacija i promena.

