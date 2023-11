Komentar: Raskidi u digitalno doba

Koliko puta vam se dogodilo da se s nekim u samom startu super poklopite? Nakon nekoliko izlazaka sve ide u dobrom smeru, a onda osoba samo prestane da se javlja? Ako vaš odgovor na pitanje glasi „nijednom“, onda ste srećnici. U protivnom…

Novi termin za ne tako novu pojavu glasi ghosting. To je moment kada osoba naprosto „ispari“: ne javlja se, nema ni traga ni glasa od nje i prosto se zapitate da li je ovo sve bilo stvarno ili sam samo sanjao. Ili vam se možda dogodila obrnuta situacija, bilo vam je OK neko vreme s osobom koju ste viđali, ali ste u nekom trenutku skontali da „nije to – to“ i sada se postavlja pitanje kako da završite priču koja je počela, ili nije ni počela. Ne želite da budete iskreni jer vas je strah reakcije, ali ne možete baš ni da se ne ponašate kao prva verzija iz ove naše priče. Jednostavno se ne smatra ljudskim da samo nestanete. Najlakše je sakriti se iza ekrana i izbeći sukob i iskrenost.

Kako onda raskinuti, odnosno prekinuti priču pre njenog samog početka? Nedavno sam naišla na jedan zanimljiv termin – „tiho odbacivanje“. To podrazumeva postepeno udaljavanje od partnera bez otvorene komunikacije o tome kako se osećate. U prevodu, polako pokazujete da vam više nije toliko stalo dok osoba to ne primeti i sama ne prekine vezu… da ne biste morali vi da je prekidate. Nisam sigurna da li mi je to gore od gostovanja. U oba slučaja se migoljite kao neki beskičmenjački crv, bez hrabrosti da iskreno pričate o tome kako se osećate.

Raskid preko poruke?

Može li raskid preko poruke da bude OK? Naravno da ne može, ne znam kakav ste odgovor očekivali. Međutim, postoje online ili platonske veze u kojoj još niste upoznali osobu s druge strane ekrana. Može se dogoditi da u nekom trenutku ta druga strana postane previše naporna ili ne daj Bože nasilna. Tada ćete priču završiti porukom, kako biste sebe zaštitili.

Iako uvek polazimo od sebe i kažemo: „Ja to nikada ne bih“, opet nikada ne znate u kakve vas sve situacije život može dovesti. Čini mi se da je gostovanje nekako postalo isuviše rasprostranjeno među mladima. Niko ne želi da se cima i dovodi u neprijatne situacije, pa će radije da nestane nego da se rastane. Ipak, koliko god vam bilo neprijatno, u kratkoj ili dugoj vezi, sigurno ćete se i sami sa sobom više osećati na miru ako iskreno kažete osobi kako se osećate, nego ako nestanete, ne javite se ili pošaljete poruku.

Svi smo čuli priče o brakovima koji se raspadaju i o dugim vezama koje se naglo završavaju blokiranjem partnera. Ako ste u predanoj vezi s nekim koga ste nekada voleli, gostovanje će vašem partneru naneti više bola nego što je potrebno. Osim toga, kada se izgubite s lica zemlje, loše utičete na samopouzdanje osobe kojoj to radite. Ma koliko ona isto prema vama možda ne oseća ništa. Raskid duge veze već je dosta težak sam po sebi.

Razmislite dva puta

Raskid duge emotivne veze ne treba da ostavlja repove nepotrebnom komunikacijom. Tada je neophodno da se udaljite i prekinete kontakt kako bi sve rane zarasle. Studije pokazuju da se ljudi koji s poštovanjem prekinu sve kontakte na kratko vreme, brže oporave od raskida i ostaju u boljem odnosu s bivšim partnerom.

Zato razmislite dva puta kada planirate da se nekome jednostavno ne javite. Možda će vam biti lakše da tako nešto uradite nekome koga poznajete mesec ili dva. Nemojte. Jedan iskren poziv ili susret i već ste mnogo uradili ne samo za osobu koja nije za vas, nego i za sebe.

