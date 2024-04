Komentar: Tehnologija i pristupačnost

Da li ste se ikada zapitali kako je slepim osobama ili osobama sa invaliditetom dok pokušavaju da surfuju Internetom? Moram priznati da o tome nisam razmišljala sve dok nisam dobila gluvoneme komšije i malo bolje ušla u ceo njihov drugačiji, a opet isti, svet.

Na ova razmišljanja podstakla me je devojka koja mi je otvorila oči kada su u pitanju pomagala za ljude sa invaliditetom. Najviše na temu korišćenja kolica, jer ljude u kolicima uvek nekako gledamo sa žaljenjem i često se koristi onaj termin „prikovan za kolica“. Naprotiv, kolica su „avion u svet“ za osobe koje nemaju mogućnost hodanja, tako da iz njihove perspektive više bi se reklo da smo mi prikovani za mnoge predrasude za koje možda nismo ni sami krivi. Kada razvijamo neki Web sajt, najmanje razmišljamo o tome koliko će on biti pristupačan, a više o tome kako da ga nabildujemo tako da ga Google voli. Jedna od dobrih praksi na ovom polju jeste zahtev EU fondova, kada se daju sredstva za razvoj sajtova, da imaju prilagođene i lako pristupačne stranice za slepe i slabovide osobe.

Još dok sam studirala, tehnologija se razvijala tako da se Internet učini što pristupačnijim, pa sam imala priliku da čujem inspirativne projekte u pogledu surfovanja za slepe osobe, ali to nije baš zaživelo. Nedavno me je iznenadilo kada sam na portalu Mashable pročitala sve promene koje su se dogodile u digitalnom prostoru tako da idu u korist većoj pristupačnosti i podršci osobama sa specifičnim potrebama.

Digitalni svet pristupačnosti

Prošle godine popularna platforma GIPHY se udružila sa Scribely-jem kako bi obezbedila alternativne tekstualne opise za svoj najpopularniji sadržaj, čime je jezik Interneta baziran na animacijama i mimovima postao pristupačniji slepima. Ove „alt tekstove“ počeli su da pišu ljudi kako bi izašli u susret svim autogenerisanim alt tekstovima koji nisu baš najjasniji. Zahvaljujući tome, poboljšana je sposobnost čitača ekrana da precizno opiše vizuelne medije i čita Web stranice korisnicima.

Prilagodljiv tekst smatra se glavnom komponentom pristupačnosti Web stranica, omogućavajući svim korisnicima da ih prilagode svojim potrebama. Dobar primer je Netflix, koji je omogućio korisnicima da promene veličinu i stil fonta, kao i boju i izgled titlova na ekranu. Titlovi sada uključuju tri nove opcije stila teksta s kontrastnim pozadinama kako bi tekst bio istaknut. Netflix je prošle godine osvojio i brojne nagrade za audio-opise na dodeli nagrada Američkog saveta za slepe. Prošlogodišnja Netflix-ova mini-serija All the Light We Cannot See inkorporira neke od najdetaljnijih audio-deskripcija na platformi u istoriji striming servisa. Sony je lansirao adaptivni džojstik za PlayStation 5 nazvan Access controller. On pomaže igračima sa ograničenom motoričkom kontrolom i izgleda potpuno drugačije od klasičnog. Iz Sony-ja su najavili i da će olakšati navigaciju korisnicima sa invaliditetom kroz PlayStation iskustvo tako što će uključiti očigledne oznake pristupačnosti za sve svoje ponuđene igre. Ove oznake uključuju napomene o relevantnim vizuelnim, audio, kontrolnim i gejmplej funkcijama za svaku igru.

Vizuelni asistent

Tema godine je i dalje OpenAI-jev ChatGPT, ali se retko pominje Be My Eyes, njihov vizuelni asistent za korisnike koji su slepi ili slabovidi. Aplikacija je objavila novu Virtual Volunteer funkciju baziranu na GPT-4, AI-pokretanog chat asistenta koji može da pomogne u vizuelnoj identifikaciji objekata i teksta, pretrazi u aplikaciji, alternativnom tekstu za slike i navigaciji. GPT-4 su koristile i druge kompanije kao osnovu pristupačnosti za uređaje kao što su Envision pametne naočare, alat koji omogućava nosiocima da čitaju i prevode bilo koji tekst.

Asistivne tehnologije mogu i te kako dobro da se razvijaju zahvaljujući AI-ju i svoj budućnosti koje veštačka inteligencija nosi

Kompanija Apple je uvela razne promene na polju asistivnog i pristupačnog korišćenja uređaja i aplikacija. Tu spadaju nadogradnje za Voice Control, prilagodljive opcije za Siri i pomeranje elemenata na ekranu, kao i novu funkciju detekcije koja omogućava korisnicima da pokazuju na objekte na kameri i da njihove oznake budu glasno pročitane. Uveden je i asistivni pristup, koji, kada je uključen, olakšava upotrebu telefona i aplikacija osobama sa kognitivnim poteškoćama.

U oktobru prošle godine Google je najavio proširenje pristupačnih navigacionih postavki za korisnike Google Maps-a i poslovne stranice, uključujući nove pešačke rute prilagođene osobama u invalidskim kolicima prilikom traženja uputstava, ažurirana iskustva Live View-a za korisnike koji su slepi, i novu oznaku identiteta kreiranu kako bi se lakše pronašli poslovi u vlasništvu osoba sa invaliditetom.

Još je tu dosta primera, ali je najbolje kada imamo kredibilne firme koje mogu svojim primerom da pokažu da svi treba da imamo jednaka prava i mogućnosti. Ovakve stvari mogu i te kako dobro da se razvijaju zahvaljujući AI-ju i svoj budućnosti koje veštačka inteligencija nosi. Što se onih mojih komšija s početka teksta tiče, definitivno treba da naučim barem osnove znakovnog jezika.

