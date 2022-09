Komentar: Zašto treba da vas zabrine to što je PINK ugasio kanal Baki Prasetu?

Volim ove klikbejt naslove, ali dopustite mi par rečenica da vam objasnim moje viđenje i zašto je ovo bitna tema i za kompanije i preduzetnike.

Neću ulaziti u detalje drame, ko je u pravu, ko je više unazadio ovu naciju i tako dalje. Ono što želim da kažem je da Prase nije zaslužilo da izgubi kanal, ali kao i uvek njegovo poimanje stvarnosti i glupost su doveli do toga.

Naime copyright na YouTube je jako, jako loše rešen, po sistemu kadija te tuži, kadija ti sudi i to može da bude jako veliki problem za sve ljude koji se bave javnim nastupom ili gostuju po televizijama. Sav materijal koji neko skine sa TV (bez obzira što je u pitanju gostovanje, snimak vaše firme ili nešto drugo) je pravo gledano vlasništvo televizije. U ovom slučaju neko je iskopao tri video klipa u kome je bilo jako puno Pinkovog materijala, prijavio YouTube da je to njihov materijal koji je neko postavio bez dozvole, i puf, nema više kanala od dva miliona subscribera, koji je donosio ko zna koliko para.

Po nekom mom mišljenju šansa da Prase vrati kanal postoji i iznosi oko 30% u zavisnosti od raznih faktora. Recimo Pink može da povuče strike… ali to nije jedini scenario. Da li ovo može da se desi nekom drugome? Svako, ali ama baš svako ko je preuzeo tuđi materijal BEZ PISANOG i OVERENOG ugovora, može da dobije strike po trenutno važećim pravilima. Sigurno ste negde čuli da možete uzeti do 30 sekundi bez problem ili da možete da se pozovete na Fair use, ukoliko vam neko izda strike.

TO je TAČNO ALI…..

Fair use postoji, ali ako admin iz Pakistana ne shvati da je u pitanju fair use (a mala je šansa), VI morate dokazati vašu tvrdnju na SUDU da bi vam YouTube skinuo copyright strike. Kako se određuje fair use? Najbolji primer bi bio neki popularni mim recimo koji je scena iz nekog filma… Ukoliko pravite video o nekom mimu, pa ga iskoristite kao ilustraciju to potpada pod fair use. A ukoliko ga samo ubacite u vaš video jer vam je to zabavno, YouTube to neće smatrati fair use-om.

A sada deo za kompanije

Da li ste znali da neko može da vam izda copyright strike za grafiku u vašem video klipu?

Tako je jedan od naših najpoznatijih YouTuber-a za decu DyNyk izgubio “Piliće” na svom kanalu. Naime, on je imao samo usmenu saglasnost od osobe koja je nacrtala “Piliće” i kada je ta osoba prodala svoju Intelektualnu svojinu IDJ-u, oni su imali pravo da mu izdaju copyright za svaki video gde su se nalazili Pilići (a bogami bilo ih je nekoliko).

Da li ste znali da neko može da traži da se vaš video skine i da POTENCIJALNO dobijete strike ukoliko se on nalazi u vašem klipu.

Recimo snimate poslovni film o firmi, uložili ste novac u promociju, video ima nekoliko desetina hiljada pregleda i jednog dana vam stiže prijava da je ta i ta osoba u klipu i da želi da se ili klip skine ili ista osoba na neki način eliminiše (iz klipa naravno:)))). U pitanju je vaš zaposleni, sa kojim se niste rastali u najboljim odnosima… Ukoliko nemate pisanu saglasnost, vaše ruke su vezane i moraćete ili da skinete video, ili da iskoristite opciju za blur (što ne deluje nimalo profesionalno).

Iako većini ljudi YouTube deluje kao džungla bez pravila (što na Balkanu i jeste) ona postoje i nisu naklonjena kreatorima. Upravo zato savetujem svima da kada angažuju nekoga da im kreira sadržaj (snima se za YouTube) obavezno to reše nekim ugovorom, koji (zlu ne trebalo) može da vas poštedi velikih muka.

P.S.: Ukoliko ste monetizovani imate opciju “copyright” (uđete u YouTube studios) gde možete videti da li je neko uzeo vaš materijal, ako jeste koliki procenat je uzeo. YouTube vam daje opciju da kontaktirate tu osobu, da ignorišete notifikaciju ili da zatražite uklanjanje vidoe klipa.

Eto nadam se da sam opravdao onaj klikbejt naslov sa početka 🙂 Ako vas interesuje nešto u vezi YouTube slobodno pitajte, a ja ću (ako znam) odgovriti.

Tekst preuzet sa Facebook-a, autor: Aleksandar Ašković Kojot

Podelite s prijateljima

Tweet