Konačno počela instalacija superkompjutera Aurora

Na odeljenju za energiju Nacionalne laboratorije Argonne u Ilinoisu, montira se dugoodlagani superkompjuter “Aurora”. Očekuje se da superkompjuter dostigne performanse od “komotnih” 2 exaflops-a.

Performanse koje će nadmašiti Frontier-ove

Dugoodlagana instalacija Aurora superkompjutera konačno je počela. Zahvaljujući Intel-ovim GPU-ovima, koji rade bolje nego što se očekivalo, veruje se da će performanse superračunara dostići, pa čak i premašiti 2 exaflops-a. Ukoliko računar bude zaista dosegao 2 exaflops-a i izađe pre “El Capitan” superračunara, postaće najbrži i najmoćniji računar na svetu.

Planirano je da Aurora bude realizovana 2018. godine, kao superkompjuter sa 180 petaflopsa, koji sadrži Intel-ove Xeon Phi čipove. Instalacija je, međutim, odložena zbog poteškoća sa razvojem 7nm čipova. Potom je sistem redizajniran sa novim procesiorima, kao “exascale” sistem (sistem koji može da izvede milijardu milijardi operacija u sekundi). Tada je planirano da Aurora radi sa 1 exaflops-om.

Zbog postojećih teškoća, očekivalo se da će AMD CPU-GPU Frontier postati najmoćniji superkompjuter na svetu. Međutim, sada se vidi da će Aurora prestići i njega, ali i dva kineska, već instalirana superkompjutera od 1,3 exaflops-a.

Moć Ponte Vecchio čipseta

Pat Gelsinger, CEO Intel-a, na virtuelnoj konferenciji za Intelove inovacije objasnio je da je “bustovanje” procesorske snage Aurora superkompjutera izvedeno tako što je povećan broj soketa u meri koja premašuje 1 exaflops. Sada, kada Intel ima moćni Ponte Vecchio čipset, Gelsinger smatra da će put od 1 do 2 exaflops-a biti pređen veoma brzo. Štaviše, postoji mogućnost dostizanja 2.4 exaflops-a na vrhuncu, ali će superkompjuteru za to trebati 60MW.

Što se dalje budućnosti superračunara tiče, 2023. godine očekuje se dolazak El Capitan-a, koji bi trebalo da radi sa AMD CPU-ovima i GPU-ovima. Očekuje se da će, sa svojim performansama, ovaj superkompjuter prestići 2 exaflops-a i da će, u odnosu na Auroru, trošiti duplo manje snage.

Međutim, stvari postaju “astronomske” kada se uzme u obzir da Kina razvija tajni projekat “Futures”, za koji se tvrdi da će do 2025. godine uspeti da razvije snagu superkompjutera do 20 exaflops-a. Intel je objavio da ima još veće ciljeve do kraja 2027. godine.

