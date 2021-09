Konferencija PowerIT – dva dana jedinstvenih IT sadržaja

Konferencija PowerIT održaće se 22. i 23. septembra, online, u organizaciji Schneider Electric Razvojnog centra, jedne od najvećih IT kompanija u Srbiji. Namenjena je svim predstavnicima IT zajednice, od studenata do seniora.

Prethodnu godinu obeležili su velike promene, izazovi, ali i prilike. Zbog toga je danas, više nego ikada, važno napredovati, učiti, razmenjivati iskustva. Upravo sa ovom idejom organizovana je konferencija PowerIT, koja pokriva širok spektar tema:

način na koji se postupa sa velikim bazama podataka,

kakva se transformacija desila u isporuci i razvoju softvera,

koji su to izazovi u planiranju rada velikih distributivnih sistema,

analiza performansi .NET aplikacija,

specijalizovane teme u vezi sa implementacijom softverskih rešenja u energetici.

Konferenciju će otvoriti Kevlin Henney, autor, konsultant i softver developer, predavanjem „The Road to Code“. Prvog dana konferencije svoja znanja sa učesnicima podeliće i: Mita Čokić, Miroslav Živković, Ljubinko Petrović, Dragoljub Grubović, Mirna Antić, Rade Munjas, Bojana Štrbo i Marko Obrenić. Drugi dan konferencije rezervisan je za predavanja Branislava Brbaklića, Jovane Raškov, Tijane Lalošević, Jelene Marjanović, Duška Mirkovića i Dimitrija Kotura.

Sva predavanja održaće se na srpskom jeziku, sa izuzetkom „The Road to Code“ predavanja, koje se osvrće na prakse i načela koja drže kod na pravom putu: od empirijskog razvoja do TDD-a (test-driven development), od izbora kodiranja do arhitektonskih odluka, od paradigmi programiranja do arhitektonskih stilova.

Kroz više od dve decenije, tim Schneider Electric Razvojnog centra se razvijao, rastao i usavršavao se. Danas ima više od 1000 zaposlenih i 50 timova u oblasti računarstva i energetike i svoja znanja želi da podeli sa drugima.

Učešće na konferenciji je besplatno, uz prethodnu registraciju putem LINKA.

Podelite s prijateljima

Tweet