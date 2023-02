Konstraktivni Metalac

Twitter nalog kompanije Metalac odiše drugačijim i svežijim pristupom, pa je već na prvi pogled jasno da ga ne kontroliše AI i da je s kupcima i korisnicima moguće ostvariti prisniji i kvalitetniji kontakt.

Kada bi društvene mreže bile osobe, Instagram bi bio vesela i lepršava tinejdžerka koja voli da se šminka i presvlači po ceo dan. Facebook bi bio sredovečni bumer (pleonazam alert), koji po ceo dan sedi u trenerci i smišlja fore za predstojeću slavu. TikTok, kao mlađi brat gorepomenute tinejdžerke, ima potencijala, ali ga niko ne shvata ozbiljno jer se previše glupira, ali OK, to je u skladu s njegovim godinama. A Twitter – e, pa on bi mogao da bude onaj čudak, možda i IT-jevac, koji nema baš veliki krug prijatelja, ali oni koji su bliski s njim znaju da je veoma duhovit i inteligentan, iako ume da bude hejter. Njegovo poverenje i prijateljstvo je najteže zadobiti i s njim ste stalno u nekom probnom periodu.

Metalac Grupu danas čini pet proizvodnih (posuđe, sudopere, bojleri, kompozitni materijali, kartonska ambalaža i automobilski delovi) i 10 trgovinskih preduzeća, od kojih su četiri u inostranstvu (Crna Gora, Hrvatska, Rusija i Ukrajina).

Upravo zbog ovoga, kompanije često izbegavaju Twitter ili ga koriste kao sredstvo za bržu komunikaciju s korisnicima kroz DM, kao na primer banke ili telco operatori. Ali dalje od toga retko ko ide jer korisnici Twitter-a zahtevaju iskrenost i otvorenost i ne libe se suočavanja s najtežim društvenim temama. Na Twitter-u je kritika oštra i greške se teško opraštaju. Za Twitter su potrebni domišljatost, duhovitost i brzo reagovanje, pa brendovi po sistemu „lakše ćemo”, budžete usmeravaju na druge mreže.

Metalac u stendap režimu

Jedan od svetlih primera uspešne kompanijske prezentacije na Twitter-u pruža Metalac AD iz Gornjeg Milanovca. Na Twitter-u su još od 2011, a u samom opisu profila šaljivo im piše da bi ga otvorili još 1959. godine (kada je i osnovan Metalac), samo da je tada Twitter postojao.

Njihov Twitter nalog čini kombinacija provokativne, neposredne, otvorene i duhovite komunikacije, ali i borba s nekim od ne tako lakih pitanja i komentara pratilaca, odnosno spremnost i na pozitivne i na negativne komentare. Ono što zaista ne srećemo često kod brendova jeste to da Metalac ume da se našali na svoj račun i bez ljutnje odgovara na prozivke pratilaca.

Ipak nije sve išlo tako lako i brzo. Prvi viralni tvit s nekoliko hiljada fejvova i više stotina komentara objavljen je u januaru 2021.

Sada Metalac ima više od 17.000 tvitova koji su pogledani preko 23 miliona puta.

Uz muziku do uspeha

U prošloj godini Metalac je svoju popularnost iskoristio da organizuje humanitarnu akciju, u okviru saradnje s pobednicom Beovizije Konstraktom, pozivajući pratioce na proaktivnost i društveno angažovanje.

Naime, Konstrakta je u svom nastupu na Pesmi za Evroviziju koristila emajlirani lavor i stakleni bokal. Kreativni ljudi iz Metalca i agencije Pioniri Communications, s kojima Metalac sarađuje više od 10 godina, setili su se da su pre 30 godina proizvodili lavore i bokale i došli na ideju da ponovo proizvedu jedan takav set i poklone ga Konstrakti i tako upotpune njen performans. Ovu svoju ideju su podelili na Twitter-u i posle nepuna dva sata Konstrakta se javila.

Cela priča je dobila neverovatnu medijsku pažnju. Više od 30 Web portala u Srbiji i regionu podelilo je priču, a predstavnici Metalca gostovali su uživo na više TV kanala, radio-stanica, podkasta i konferencija. U želji da ovu medijsku popularnost iskoriste u humanitarne svrhe, Metalac i Konstrakta su dogovorili proizvodnju i prodaju limitirane serije setova lavor&bokal, a celokupan prihod bi išao Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka – NURDOR, za izgradnju nove roditeljske kuće u Beogradu. Akcija je uspela, svih 500 setova je prodato, a NURDOR-u je 23. maja prošle godine donirano 2,5 miliona dinara.

Nije slučajno

Ali Twitter nalog nije jedina snaga ovog brenda. Metalac je online prisutan na pet tržišta, četiri društvene mreže i poseduje tri Web shop-a. Na mrežama imaju skoro 500.000 pratilaca, što je zaista sjajan broj za lokalni brend. Još jedna od redovnih šala s Metalčevog Twitter-a je prozivanje kolega s drugih društvenih mreža.

Iako smo poznati po skromnosti i tome da ne volimo da se hvalimo, i mi u PC Press-u smo primetili „najbolje online stvari” iz Metalca – 2016. smo na BIZIT-u predstavili njihov Web shop i društvene mreže, a 2020. smo Metalcu dodelili nagradu za najbolju Internet prodavnicu. Ove godine, više nego zasluženu nagradu odnosi Twitter nalog.

Metalac.com

