Besplatno: Twitter-ov API za dobre botove

Elon Musk kaže da će Twitter dozvoliti botovima koji pružaju „dobar sadržaj“ da pristupe Twitter API-ju besplatno. Kao što je navedeno u objavi na Twitteru, Musk je najavio da će platforma omogućiti „laki API samo za pisanje“ za botove koji ispunjavaju uslove – što je delimičan preokret njegove politike koja stavlja pristup API-ju iza paywall-a.

Nakon što je isključio klijente trećih strana, kao što su Tweetbot i Twitterrific, Twitter je prošle nedelje najavio da će programeri morati da se prijave za „plaćeni osnovni nivo“ da bi pristupili Twitter-ovom API-ju počevši od 9. februara. U to vreme, Musk je opravdao taj potez rekavši da besplatni API „zloupotrebljavaju“ bot prevaranti i spameri, dodajući da pretplata od oko 100 dolara mesečno „sa verifikacijom ID-a“ može „znatno da popravi stvari“.

Ovaj potez je izazvao kritike od programera i korisnika Twittera koji kreiraju i koriste botove u različite svrhe. Dok neki botovi, poput Make it a Quote i Color Schemer, postoje isključivo za zabavu, drugi kao što su Pikaso, Remind Me of This Tweet i Thread Reader pružaju korisne funkcije na sajtu, uključujući mogućnost pravljenja snimaka ekrana, primanja podsetnika za određene tvitove i čitanje niti u organizovanijem rasporedu. Mnogi programeri su najavili da će zatvoriti svoje botove pre roka 9. februara.

Ali naplata programerima za pristup Twitter-ovom API-ju takođe predstavlja još jednu priliku za zaradu za kompaniju, nešto čemu je Musk dao prioritet otkako je preuzeo. Pored 8 dolara mesečno koje Twitter naplaćuje korisnicima da ostanu verifikovani, kompanija navodno želi da iscedi 1.000 dolara mesečno iz brendova koji žele da zadrže svoje zlatne kvačice na platformi.

Iako se čini da će Musk dozvoliti neki nivo besplatnog pristupa Twitter-ovom API-ju, ostaje mnogo pitanja. Ne znamo šta on smatra „dobrim“ sadržajem i nejasno je da li će se politika primenjivati na botove kreirane u budućnosti ili samo na one koji postoje sada. Sve dok Twitter ne objavi zvaničnu najavu u vezi sa promenom, budućnost botova na sajtu ostaje u limbu.

Izvor: TheVerge

