Korisnici prijavljuju probleme sa uslugama Microsofta

Kompanija je identifikovala potencijalni problem sa umrežavanjem.

Problemi u konfiguraciji mreže

Više Microsoft 365 usluga je bilo nedostupno hiljadama korisnika širom sveta. Tehnološki gigant je istražio incident koji je uticao na nekoliko njegovih usluga i naveo da postoji potencijalni problem sa mrežom.

U saopštenju o prekida rada usluga, kompanija je navela da korisnici nisu mogli da pristupe njenim uslugama, uključujući Microsoft Teams, Exchange Online, Outlook, SharePoint Online, OneDrive for Business, Microsoft Graph, PowerBi and Microsoft 365 Admin Center. Microsoft je priznao da prekid možda nije ograničen samo na te usluge. Takođe, preko hiljadu korisnika prijavilo je probleme sa pristupom Xbok Live-u na sajtu Down Detector.

Prilikom ažuriranja svoje objave, Microsoft je naveo da je „identifikovao problem u konfiguraciji mreže“. Kompanija je dodala da je morala pažljivo da isplanira svoje sledeće korake za rešavanje problema. Posebno je analizirala „najbolju strategiju ublažavanja“ kako bi došla do rešenja koje ne bi izazvalo nikakav dodatni uticaj. Prema najnovijim izveštajima, Microsoft je „otklonio problem na mreži“ za koji veruje da uzrokovao prekid i sada su usluge ponovo aktivne.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet