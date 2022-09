Koristite pametni sat za bolji san

S obzirom na to da spavamo svaki dan, pomislili biste da ćemo biti bolji u tome.

Ako ste se umorili od umora, pogledajte kako vam sat može pomoći

Umesto toga, većina ljudi nije dovoljno odmorna. Ako počnete da zevate tokom popodneva ili se u velikoj meri oslanjate na napitke sa previše kofeina, možda vam ponestaje odmora. Srećom, uređaj koji već nosite može pomoći: tako je, pametni satovi vam takođe mogu pomoći da bolje zaspite.

Kako vam pametni satovi pomažu da bolje spavate?

Pametni satovi i fitnes trekeri mere sve, od broja koraka do kalorija koje sagorevamo. Uz napredne senzore, mnogi čak i broje otkucaje srca i prate SpO2. Nudeći aplikacije i povezivanje sa pametnim telefonima, oni nam takođe pomažu da upravljamo kalendarima, komunikacijom i zadacima, a zauzvrat ublažavaju stres. Ukratko, pametni satovi su moćni alati za rukovanje svakodnevnim životom. Ali šta je sa noćima? Između promovisanja aktivnosti i ublažavanja stresa, nosivi uređaji takođe mogu uticati na san korisnika. Za početak, vaš pametni sat vam može pomoći da izgradite zdrave navike. To može uključivati redovne vežbe, više dnevnih šetnji ili svesnost. Kada dođe vreme za spavanje, mnogi uređaji nude praćenje preko noći, kao i naprednu analizu sna. Ovi alati uključuju podatke širokog pogleda o vašem noćnom ponašanju, koji mogu da daju uvid u to šta vas sprečava da se bolje odmorite. U SAD, jedna od tri odrasle osobe ne spava dovoljno, što ima veoma realne zdravstvene posledice. Ne samo da neadekvatan odmor može imati dugoročne posledice kao što su gojaznost, dijabetes i depresija, već vas može učiniti i razdražljivim, anksioznim ili lošim u poslu.

Postavite raspored spavanja

Kada dođe vreme da se isključe, ljudi nemaju jednostavan prekidač. Odrasli treba da imaju za cilj najmanje sedam sati sna po noći. Nažalost, previše je lako započeti još jednu epizodu ili satima pregledati društvene mreže. Sa druge strane, poslovi, deca, psi i druge obaveze često čine rano ustajanje neizbežnim. Možete preuzeti kontrolu nad sopstvenim vremenom tako što ćete postaviti raspored spavanja i vaš pametni sat vam može pomoći.

Podesite vreme za spavanje koje omogućava sedam ili više sati sna

Podesite isto vreme buđenja svakog jutra, čak i vikendom

Uspostavite opuštajuću rutinu opuštanja

Neka vam Do not disturb bude mantra.

Većina pametnih satova nudi korisne alate kao što su alarmi, noćni režimi i rasporedi spavanja. Drugi vam omogućavaju da postavite rutinu za spavanje i javiće vam kada dođe vreme da se spremite za spavanje. Neke aplikacije će od vas tražiti da popijete biljni čaj ili da prekinete vreme ispred ekrana. Aplikacije kompatibilne sa pametnim domom mogu čak da pomognu u podešavanju okruženja tako što će smanjiti temperaturu ili prigušiti svetla. Istražite ponude na svom uređaju da biste što više pojednostavili svoju rutinu odlaska na spavanje. Redovan raspored spavanja, uključujući dosledno vreme buđenja, dovešće do kvalitetnijeg odmora.

Imajte dovoljno aktivnosti

Odnos između sna i fitnesa je u velikoj meri simbioza. Odgovarajući odmor olakšava bolje treninge. Redovna aktivnost pomaže vašem mozgu (i telu) da se pripremi za san. Ako želite da spavate noću, prvi korak je zdrav, aktivan dan. To znači i održavanje zdrave težine, jer ljudi koji imaju prekomernu težinu češće pate od poremećaja kao što su apneja u snu ili nesanica.

Pratite svoju aktivnost

Uspostavite odgovornost putem aplikacija ili izazova

Postavite raspored tako da izbegnete vežbanje pre spavanja.

Nosivi uređaji mogu biti fitnes partneri. Uz podsetnike na ustajanje, automatsko praćenje aktivnosti i motivacione elemente kao što su Apple-ovi poznati prstenovi, većina pametnih satova ima za cilj da pomogne korisnicima da se kreću. Odredite svoj trenutni nivo kondicije i postavite realne ciljeve aktivnosti koji će vas držati odgovornim. Američko udruženje za srce predlaže da odrasli imaju najmanje 150 minuta nedeljno aerobne aktivnosti umerenog intenziteta nedeljno. Ako mrzite trčanje, isprobajte druge sportske modove kao što su HIIT ili biciklizam. Ako vaš uređaj ne sadrži izvornu aplikaciju za zdravlje sa grafikonima, izazovima i evidencijama nizova, ove funkcije su dostupne u raznim fitnes aplikacijama koje možete instalirati na telefon. Google Play prodavnica ih je puna.

Jedite (i pijte) tako da potpomognete zdrav san

Izuzetno je komplikovano istražiti složen odnos između sna i specifičnog načina ishrane. Međutim, opšte je poznato da svi treba da težimo zdravoj ishrani bogatoj vitaminima i hranljivim materijama. Najbolja ishrana za bolji san je uravnotežena. Prema Fondaciji za spavanje, izbegavanje hrane i pića koji mogu otežati spavanje, kao što su pića sa kofeinom ili začinjena hrana, takođe je važan aspekt higijene spavanja. Alkohol posebno može pogoršati opstruktivnu apneju u snu.

Zapišite šta jedete da biste utvrdili navike konzumiranja

Koristite alate za praćenje da biste jeli zdravo

Postavite noćnu rutinu

Ako jedete previše blizu vremena za spavanje, to može uticati na vašu sposobnost da zaspite. Ono što je najvažnije, zdrava ishrana je neophodna za održavanje zdrave težine, a zdrava težina često rezultira boljim odmorom. Ako još niste shvatili, ovo je sve veoma povezano. Pametni satovi mogu pomoći korisnicima da upravljaju svojom ishranom, kao i svojim rutinama. Uz aplikacije za praćenje kalorija, vođenje dnevnika hrane – nikada nije bilo lakše. Mnogi od nas čak i ne shvataju šta redovno konzumiraju. Korisnici pametnog sata takođe mogu da podese podsetnike da prestanu da grickaju u određenom satu svake noći. Možda čak i podstaći temeljno pranje zuba.

Upravljajte stresom

Još jedna ciklična veza koja može uticati na vaš odmor je veza spavanja i stresa. Anksioznost i stres su glavni faktori koji doprinose nesanici, kao i drugim uslovima spavanja. U međuvremenu, nedostatak sna i iscrpljenost često izazivaju još veći stres. Iskoristite prednosti alata za upravljanje stresom na svom uređaju, uključujući sadržaj pažnje i vežbe disanja. Ponude će se razlikovati u zavisnosti od ekosistema pametnih satova, ali većina popularnih kompanija sada ima barem osnovne alate za stres ugrađene u svoje uređaje.

Pregledajte podatke i resurse za praćenje stresa

Koristite aplikacije za disanje i druge alate za upravljanje stresom

Postavite podsetnike za svesnost

Nemojte gubiti san zbog podataka o praćenju sna

Ako vam kopanje po podacima izaziva anksioznost, stanite. Praćenje spavanja na pametnim satovima je korisno samo ako dodaje vrednost vašem iskustvu. Iako ne bi trebalo da ignorišete ako vaši trendovi pokazuju ekstremnu deprivaciju sna, takođe ne želite da ostanete budni do kasno brinući o savršenim REM ciklusima. Alati za praćenje sna su namenjeni da vam pomognu da se odmorite, a ne da vam dodaju stres.

Fokusirajte se na široki prikaz vaših podataka

Odbacite detaljno praćenje ako vam izaziva nervozu

Koristite alate koji rade umesto vas.

Mnoge kompanije rade posao za vas tako što svakog jutra sumiraju vaše podatke jednim rezultatom. Fitbit je nedavno pokrenuo Sleep Profile, novi program za analizu podataka na mesečnom nivou. Samsung nudi slično iskustvo na svojim uređajima serije Galaxy Watch 5 i Galaxy Watch 4. Ove funkcije eliminišu nagađanje tako da možete da pratite svoj odmor bez mnogo napora. Bez obzira da li prelistavate svoje faze spavanja ili samo bacite pogled na svoj rezultat spavanja, praćenje sna ne bi trebalo da vas košta spavanja. Nemojte se upuštati u detalje. Posetite lekara ako imate ozbiljne zabrinutosti.

Izvor: Androidauthority

