Kosmička “krtica” i neobična površina Marsa

Bušilica koja je na Mars stigla u sklopu InSight Mars landera poznata je i kao „krtica,“ a poslednji rezultati ukazuju da postiže očekivane uspehe u ispitivanju tla Crvene planete.

Bušilica je dizajnirana tako da dođe do dubine od 3 do 5 metara ispod površine marsovskog tla, a prvi problemi su nastali u februaru, kada se zaglavila na 0,3 metra. Mesecima je ostala nepokretna, pa se pretpostavljalo da je naišla na neki veliki kamen, ili da je tle toliko rastresito i da ne pruža dovoljno otpora da bi bušilica mogla da napreduje. Bušilica se sredinom oktobra pomerila za nekoliko santimetara, pa se tom prilikom došlo do zaključka da je problem bio u tome što je bušilica izgubila dodir sa tlom, a zbog velike količine prašine. Marsovska rupa se od rupa na Zemlji razlikuje po tome što oko ivica nema iskopanog materijala, pa se eksperti i dalje pitaju gde je zemljište nestalo, a pretpostavlja se da ga je bušilica sabila dublje ispod površine.

Bušenje ukazuje na to da je zemljište na Marsu poprilično drugačije od onog na Zemlji, a to je saznanje zanimljivo samo po sebi. NASA-ini eksperti očekuju da u narednom periodu dobiju još informacija o sastavu i kompaktnosti, ali i o potresima kojih, kako stvari trenutno stoje, na Marsu ima poprilično.

Izvor: Space.com