Kraj jedne ere: Xbox One zvanično ugašen

Xbox One je konačno mrtav, a mnogi tvrde da nikome neće nedostajati – Xbox One S je kraj obeležio još 2020. godine, baš kad se krenulo s prodajom Xbox Series X i Xbox Series S konzola. Da bi se fokus premestio na Xbox Series X/S, Xbox One je morao da ode, a prodavci su od kraja 2020. prodavali preostale zalihe.

Kraj za Xbox One S je bio poslednji udarac Xbox One seriji, a u julu 2020. se prestalo i s proizvodnjom Xbox One X koja se pojavila još 2017. godine. Serija se suočavala s problemima još od kada je prvi put najavljena 2013. godine, ali je uprkos tome do 2020. prodato preko 50 miliona konzola.

Stručnjaci tvrde da je Xbox One zapravo bio proba za Xbox seriju X – konzolu koju mnogi radije biraju. Iako je mnogima teško da dođu do ovih uređaja – Xbox X košta 499 dolara – u pitanju je konzola koju mnogi hvale. Serija S je nešto povoljnija – 299 dolara – pa je dostupnija, a košta isto kao Xbox One S.

