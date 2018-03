Kreativni direktor Territory studija dolazi u Beograd

Kompanija Nordeus nastavlja seriju predavanja započetu tokom protekle godine, a ovaj put u Beograd dolazi David Sheldon-Hicks, kreativni direktor prestižnog Territory studija iz Londona, zaslužnog između ostalog i za neverovatne vizuale u filmu Blade Runner 2049.

Tokom predavanja nazvanog „Future Fictional Technology”, David će analizirati vezu između umetnosti, nauke i vizuelnog dizajna u cilju kreiranja realističnog sveta i istražiti predivne kompleksnosti i raznolikosti koje oživljavaju igru ili film.

David Sheldon-Hicks započeo je svoju karijeru u oblastima digitalnih medija i muzičkih spotova, da bi se potom preusmerio u pravcu gejminga i filmske industrije. Territory je u poslednjih deset godina izrastao u jedan od najprestižnijih studija, čiji tim je zaslužan za spektakularne grafike, vizuale, VFX i kreativu u ostvarenjima, kao što su Blade Runner 2049, Marvel’s Avengers: Age of Ultron, Guardians of the Galaxy, The Martian, Ex Machina i Prometheus.

Predavanje će biti odžano 8. marta, u prostoru kluba Fabrika, na adresi Bulevar Despota Stefana 115 (ulaz iz Poenkareove ulice), sa početkom u 18:00 h. Ukoliko želite da se prijavite za predavanje, neophodno je da posetite sledeći link. Prijave će biti otvorene od danas, pa sve do 6. marta. Broj mesta je ograničen, a potvrde uspešnih registracija i rezervacija će biti dostavljene na mejl do 7. marta.

