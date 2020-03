Ksenia Security i unapređena bezbednost

Alarmni sistemi su sve bolje integrisani sa sistemima video‑nadzora i kontrolom pametne kuće. Zato integrisano upravljanje svim komponentama objedinjenog IoT-a privlači sve veću pažnju korisnika, naročito kad je praćeno onim najvažnijim – povećanjem sigurnosti stana ili poslovnog prostora. Zanimljiv pristup ovoj integraciji donosi sistem Ksenia Security koji kod nas distribuira Lunatronik.

Od prvih implementacija smart home sistema kuburili smo sa integracijom raznih komponenti – šta god novo ugradimo, njime se upravlja na poseban način, direktnom vezom, preko lokalnog Web servera ili namenskog servera proizvođača, u poslednje vreme i mobilnom aplikacijom… Priča se završava tako da imate nekoliko sistema za upravljanje i nikakvu mogućnost da sve to objedinite pa da, recimo, omogućite automatsko spuštanje nekih roletni, podešavanje grejanja u nekim sobama i gašenja kućne multimedije kada legnete u krevet, po mogućnosti jednom komandom. Ksenia Security sistem pretenduje upravo na to, kroz jedinstvenu aplikaciju koja je „svesna“ svih pametnih uređaja u kući i spremna da im komanduje. I da uz to obezbedi dom ili poslovni prostor od napadača.

Hibridni sistem

Ksenia Security je pre svega hibridni sistem sa 16 do 644 zona i čak 644 relejna izlaza namenjena komandovanju raznim uređajima – podizanjem i spuštanjem roletne na jednom od prozora bi se, recimo, upravljalo jednim relejnim izlazom. Kontrola je integrisana u aplikaciju Lares 4.0 za Android ili iOS platformu, koju treba jednostavno instalirati na mobilni telefon. Sistem podržava 30 particija i čak 1024 korisnika, što znači da će svako od ukućana imati zaseban pristup aplikaciji.

U sistem možete da integrišete sav kućni IoT: pre svega alarmni sistem zajedno sa protivpožarnim alarmima, zatim kamere za nadzor, otključavanje i zaključavanje kapije, kućnih i garažnih vrata, svetla, električne uređaje, grejanje i hlađenje, upravljanje roletnama, navodnjavanje travnjaka i bašte kao i kontrolu kućne multimedije. Sve to je u aplikaciji podeljeno na ekrane i sekcije, a upravljanje je trivijalno i svodi se na klik na ikonu odnosno okretanje „potenciometra“ na željenu poziciju.

Mobilna aplikacija uspostavlja direktnu Wi‑Fi vezu sa lokalnom centralom, što znači da kontrola funkcioniše i ako nema pristupa Internetu. Moguća je i „ručna“ kontrola uređaja, kroz instalirane prekidače ili touch screen panele dijagonale 7 ili 10 inča i rezolucije 1900×1200 tačaka sa PoE ili Wi‑Fi konekcijom; postavite panele na pogodna mesta i tako upravljate IoT opremom, uživo posmatrajući efekte komandi. Tako možete i da programirate sistem, kroz Web interfejs koji će omogućiti da zadate željene scenarije (može ih biti do 512), date im imena i testirate njihov rad. Najlepše je to što promena konfiguracije ne zahteva restart centrale – sistem je neprekidno operativan, čak i dok ga programirate.

Detektori i efektori

Da bi čitava integracija imala smisla, Ksenia Security nudi čitav niz uređaja koje možete da instalirate u vašem pametnom domu. Tu su razni relejni moduli, kao i dvostruki relejni moduli za roletne, sa statusom položaja i ulazima za lokalne tastere i senzore, zatim interesantno dizajnirani protivpožarni detektori (nalik na lampu ili zvučnik), IC detektori sa prikrivenim sočivom (embeded tehnologija), uz osam verzija u istom kućištu, kao i veoma zapaženi (dodeljeno mu je više nagrada) multi senzor Domus, koji obuhvata detektor temperature, vlažnosti, osvetljenosti i pokreta, a sve to u jednom Keystone modulu. Sistem sarađuje sa ONVIF kompatibilnim kamerama i obezbeđuje snapshot URL, a komande se mogu zadavati i glasom – smart home voice assistants je kompatibilan sa Google Home i Amazon Alexa.

Niste ograničeni na proizvode firme Ksenia Security – možete da koristite klasične detektore svih proizvođača, ali i da se opredelite za integraciju sa KNX, Control4 i Creston sistemima. Na taj način obezbeđujete da ranije investicije u smart home i IoT uređaje budu očuvane i dalje unapređene. Verovatno ćete se odlučiti i za kontrolne tastature i čitač (za spoljnu montažu) zasnovan na NFC tehnologiji, što omogućava direktnu kontrolu alarma bez mogućnosti pravljenja neovlašćenih duplikata ključeva/kartica. Posebno je zgodno što uz svaku grupu tastera možete da stavite modularni multi‑detektor koji meri temperaturu u prostoriji, vlažnost vazduha, osvetljenost i ujedno predstavlja detektor pokreta.

Sigurnost kroz cloud

Sve alarmne centrale i tastature su sertifikovane po EN50131 GRADE 3 standardu što garantuje viši nivo bezbednosti od većine proizvođača. Komunikacija sa aplikacijom obavlja se preko lokalne Internet konekcije ili, ako ona nije raspoloživa, preko 3G/4G mreže, što znači da uvek imate vezu sa vašim domom odnosno poslovnim prostorom i da tačno znate šta se tamo događa. Dvosmerna komunikacija uređaja u kući se zasniva na Wi‑Fi standardu na frekvenciji 868 MHz, uz posebne protokole za uštedu baterija kada je alarm isključen.

Ujedinjavanja kontrole, komandovanja i video‑nadzora u jednu Smart Home aplikaciju predstavlja važan adut koji će vas ubediti da preciznije analizirate Ksenia Security ponudu i da eventualno uvedete njihov sistem, u konfiguraciji koja vam je trenutno potrebna, uz sigurnost da kasnije čitav sistem možete širiti kako potrebe budu rasle. Ksenia Security se prodaje isključivo kroz oficijalne kanale koji garantuju licencirane instalatere. Oni će se pobrinuti da sve bude postavljeno na pravi način i uputiti vas u efikasno korišćenje sistema. Sve u svemu, dobra ulaznica u svet integrisane bezbednosti i IoT‑a.

