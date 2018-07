Video nadzor na efikasan način

U PC#249 predstavili smo opremu za nadzor britanske firme Partizan Security, koju kod nas zastupa Lunatronik. Rekli smo da Partizan stavlja akcenat na jednostavnost postavljanja i korišćenja. Komplet Outdoor Wireless Kit 2 Mp 4*IP ovu jednostavnost podiže na još viši nivo, pošto ne zahteva nikakvo podešavanje…

Video-nadzor danas svako želi da uvede, ali to ne znači da svako može da plati skupe kamere, opremu za snimanje, pa i da angažuje instalatera koji će sve to povezati i konfigurisati. Zato su vrlo popularne male kamere koje se naprosto postave na željeno mesto, uključe u struju i povežu u postojeću Wi-Fi mrežu, pa se snimljeni materijal skladišti u cloud-u. To su ipak samo ad-hoc rešenja skromnih performansi, uglavnom predviđena za upotrebu u sobi, a ni ideja snimanja u cloud se mnogima ne sviđa, kako s aspekta privatnosti tako i zbog značajnog upload saobraćaja.

Kompletan bežični sistem video nadzora

Ovoga puta pred nama je profesionalno rešenje Partizan Outdoor Wireless Kit 2 Mp 4*IP koje se sastoji od NVR snimača bez hard-diska, dimenzija 258*210*42 mm (masa je 900 grama), četiri Wi-Fi kamere i potrebnih antena, konektora, ispravljača i ostale opreme. Komplet nas je osvojio jednostavnošću instalacije – uključite NVR snimač u struju, povežete ga kablom na kućnu mrežu, uključite svaku od kamera u struju i… to je sve. Nema potrebe da prijavljujete kamere u kućnu Wi-Fi mrežu (u stvari, ne morate ni da imate kućnu Wi-Fi mrežu da bi ovaj sistem nadzora radio, pošto on formira sopstvenu Wi-Fi mrežu), nema potrebe da ih uparujete s NVR snimačem, da brinete o IP adresama i podešavanjima firewall-a…

N VR snimač je unapred podešen za tačno četiri kamere i u njega možete ugraditi hard-disk željenog kapaciteta. 2 TB disk je dovoljan za priličan broj dana snimanja – naš test je pokazao da dnevno trošite između 5 i 80 GB po kameri, zavisno od izabranog režima. Po potrebi možete dodati još čak 7 eksternih hard-diskova, a snimak može da se preusmeri i na neki mrežni uređaj. Sve to gotovo da i ne treba podešavati – već u osnovnom stanju oprema jednostavno… radi.

Da biste videli šta kamere snimaju, na NVR snimač treba povezati full HD monitor, najbolje pomoću HDMI kabla, mada je podržan i VGA standard. Ekran je podeljen u četiri prozora, pri čemu je svaki od njih dodeljen jednoj od kamera. Za upravljanje koristite miša (priložen je u paketu), dok povezivanje tastature nije potrebno; ako nekad zatreba da se nešto otkuca, sistem će iscrtati ekransku tastaturu s kojom se nije teško snaći. Iako oprema već u startu radi onako kako bi većina želela, mogu se podesiti brojni parametri vezani za snimanje, reprodukciju, daljinski pristup…

Naročito su zgodne komande za pregled snimljenog materijala, gde lako zadajete vremenski period koji želite da pregledate i paralelno gledate snimke sa svih kamera. Možete snimak ubrzati do 8 puta, ili ga pretraživati sliku po sliku, a ostavljena je i mogućnost backup-a video-snimka na eksterni USB disk. Pristup sistemu video-nadzora moguć je i eksterno, korišćenjem mobilne aplikacije, naravno uz neophodnu autorizaciju. Dovoljno je da telefonom iz aplikacije slikate QR kod uređaja sa monitora i kamere su odmah na Internetu, samo za vas koji znate šifru. Posle toga u svakom trenutku možete da vidite šta se dešava u nadziranom prostoru.

Za spoljnu montažu i sve vremenske uslove

Kamere koje stižu u kompletu su kompaktne, ali veoma robusne i predviđene za spoljnu montažu – spremne su za leto, zimu i svaku zamislivu vlagu u vazduhu, a u deklaraciji se pominju dopuštene temperature od -40 do 60 stepeni Celzijusa. Na svaku od kamera treba priključiti napajanje, pri čemu mali ispravljač dobijate u paketu a možete koristiti i napajanje preko Ethernet mreže (PoE) ako je to pogodnije u konkretnoj situaciji. Za komunikaciju se koristi Wi-Fi antena, Kamere spreda imaju IR reflektor dometa do 30 metara koji obezbeđuje kvalitetno snimanje u mraku.

Rezolucija kamera je full HD (1920*1080, 2 Mp), a postoje i modeli rezolucije 1 Mp i 4 Mp. Žižna daljina objektiva je 3.6 mm a snima se 15 frejmova usekundi uz kodiranje H.264 kodekom, što je sasvim dovoljno za video-nadzor. Softver omogućava podešavanje još nekih parametara snimanja, ali su podrazumevane vrednosti dobro izabrane pa nema posebne potrebe da išta dirate. Sistem alarma omogućava da se korisnik upozori na kretanje ili neke druge događaje u nadziranom prostoru.

Sve u svemu, pred nama se našao komplet savršeno prilagođen kućnom korisniku ili vlasniku nekog manjeg biznisa. Postavlja se lako i brzo, četiri kamere su uglavnom dovoljne za bilo koji prostor (postoje i kompleti sa 8 kamera), NVR snimač omogućava pouzdano snimanje a pri tom je dovoljno kompaktan da ga možete postaviti na neko sigurno mesto, i sve to radi bežično. Kamere možete postaviti sami prostim uvrtanjem šrafova, a po potrebi ih je lako premestiti na neku drugu lokaciju, što sistem čini veoma fleksibilnim. Važan adut je cena, pošto komplet koji smo testirali košta 249 evra plus PDV.

Lunatronik, klt.rs

(Objavljeno u PC#256)

Ovaj i još drugih tekstova slične tematike možete pročitati u našem besplatnom Specijalu posvećenom IoT uređajima.

Podelite s prijateljima

Tweet