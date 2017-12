Kućišta koja ništa ne skrivaju

Providna bočna stranica kućišta je vladajući trend – kompanije se utrkuju ko će napraviti transparentnije kućište. Stigao je LC Power Gaming 988W – Blue Typhoon.

Providno kućište biraju svi koji žele da istaknu svoj hardver i da se pohvale dobro odabranim komponentama, a ne samo gejmeri koji se smatraju glavnom ciljnom grupom ovakvih kućišta. LC Power Gaming 988W – Blue Typhoon spada u kategoriju pristupačnijih, što je odlična vest za one koji ne žele previše da potroše, a opet ni da žrtvuju atraktivnost, funkcionalnost ili kvalitet. LC‑Power se odlično snalazi upravo u ovom segmentu, pa tako „Plavi tajfun“ nudi mnogo za cenu koja je tek nešto veća od 50 evra.

Čitava bočna stranica kućišta izrađena je iz jednog dela, od akrilnog stakla, odnosno pleksiglasa. On je toniran, taman toliko da ne nudi pogled na konfiguraciju „na izvol’te“. Isto važi i za prednju stranu koja daje pogled na tri velika (120 milimetara) ventilatora s plavim LED osvetljenjem. Neprovidni delovi su bisernobele boje koja daje odličan kontrast crnom enterijeru, idealnom za isticanje hardvera. Uz malo maštovitosti prilikom kabliranja i nabavljanja posebnih aftermarket kablova možete dobiti izuzetno interesantan i privlačan izgled enterijera.

Dobra vest je da je unutrašnjost kućišta podeljena u dva segmenta. Donji je manji i služi da udomi napajanje, SSD, hard‑diskove i može da se iskoristi za sakrivanje velikog broja kablova. On je sakriven crnim metalnim poklopcem, tako da ostavlja pogled samo na uredni gornji deo, gde ide ostatak komponenti. Pomenućemo i četvrti, izduvni ventilator koji se nalazi pozadi i takođe poseduje plavo LED osvetljenje. Pored četiri ventilatora od 120 mm, Blue Typhoon može da primi još dva, što je dovoljno za kvalitetno strujanje vazduha.

Veliki protok vazduha zahteva i zaštitu od prašine pa kućište ima filtere, a posebno nam se dopada to što je filter na gornjoj stranici lako ukloniti jer se fiksira putem magneta. Kada već govorimo o gornjoj stranici, na njoj je smešten i panel s konektorima. LC‑Power Gaming 988W raspolaže s dva USB 3.0 i jednim USB 2.0 portom, kao i sa dva audio‑džeka od 3,5 mm. Tu je i prekidač za podešavanje brzine obrtaja ventilatora. Možda je jedina slabija strana ovog kućišta to što raspolaže sa svega po dva mesta za 3,5‑inčne uređaje i za SSD‑ove od 2,5“. Ovo može biti minus ako imate veliki broj diskova koje želite da smestite unutar kućišta. Međutim, mnogi korisnici retko kada idu dalje od konfiguracije sa sistemskim SSD‑om s još jednim ili dva storage diska. Imajte obavezno u vidu da kućište nema podršku za optičke (5.25“ drajvove), dakle ne možete staviti DVD pisač. LC‑Power je implementirao i podršku za vodena hlađenja i dugačke grafičke karte do 360 milimetara. Takođe, mogu se ugraditi i klasični tower kuleri visine do 155 milimetara.

LC‑Power Gaming 988W – Blue Typhoon nudi odličan odnos cene i performansi. Nećete isprazniti novčanik, a dobijate kućište u koje možete da smestite komponente bilo koje kategorije, pa će i one najobičnije izgledati odlično. Tonirani pleksiglas i plavo LED osvetljenje prijatno su osveženje, a takav izgled prati i kvalitet. Ako niste staromodni korisnik koji traži mesto za svoj DVD rezač i veliki broj hard‑diskova, s „Plavim tajfunom“ ne možete da pogrešite.

www.mid9.rs

(Objavljeno u PC#249)

