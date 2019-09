Last of Us 2 neće imati multiplayer, potvrdio Naughty Dog

Iako je ranije drugačije najavljeno, Last of Us 2 će biti striktno single player igra. Nastavak velikog Playstation hita će na taj način ostati “lišen” jednog režima koji bi, teoretski gledano, mogao da produži dugovečnost igre.

Najave da bi Last of Us 2 mogao imati multiplayer počele su oko E3 sajma 2018. godine, kada su ko-direktori Kurt Morgan i Antoni Njuman izjavali za neke gejming sajtove da bi frakcije iz prvog dela mogle ponovo da se nađu uz glavnu kampanju. Navodi se da je čak Njuman za Gamespot izjavio da “frakcije se vraćaju”, iako je Morgan otkrio da još nisu sigurni u kojoj formi, mogu da potvrde da će biti multiplejera.

Međutim, iz razloga koji nsam nisu poznati, u međuvremenu je došlo do promene. U razgovoru za USgamer na konferenciji za štampu i najavu Last of Us 2, glavna dizajnerka Emilia Šac istakla je da su “fokusirani na iskustvo single-player igre, tako da će biti samo singleplayer-a.” Predstavnik Sonija kasnije je potvrdio da multiplejera neće biti. Marting Robinson je skoro iskusio dva sata igre, i njegov utisak je bio da je ovo veoma uverljiv nastavak neverovatnog originala koj je ionako ostavio jako malo mesta za bilo kakvo unapređnje.

Last of Us 2 izlazi kao eksluziva za PS4 21. februara 2020. godine.

