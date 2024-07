LG monitori: Hedonizam na dva načina

Kada ste veliki kao LG, u ponudi morate imati vrhunske monitore za gejmere, ali i nešto za one koji misle da je „Baby Reindeer“ dobra serija. Čudan je to svet…

Oni koji ne vole da se igraju nikada neće razumeti pasionirane gejmere i taj hedonistički pristup bajkovitim svetovima i večitoj borbi između dobra i zla. Sa druge strane, ima i onih koji proždiru sadržaj koji im serviraju Netflix i slični video-servisi. I to je skroz OK. Zato i LG, kao velika kompanija čiji portfolio pokriva najrazličitije tipove korisnika, nudi najrazličitije tipove monitora. U našem slučaju, jedan za fanove striming servisa i sapunica, a drugi za uživanje u AAA igrama u punoj raskoši, onako kako to bogovi razvojnih studija zapovedaju. Tako 32SR50F-W i 34GS95QE-B gotovo da ne mogu biti različitiji i rekli bismo da ova dva monitora nove generacije spaja samo naziv proizvođača.

LG 34GS95QE-B

LG 34GS95QE-B je čak pet puta skuplji od modela 32SR50F-W, iako imaju sličnu vidljivu površinu. Neko će ovog leta, umesto kupovine manjeg gradskog automobila ili porodičnog odlaska u Tursku na more, odlučiti da taj novac investira u LG 34GS95QE-B. Kada malo zađete u detalje, biće vam jasno da ovaj model predstavlja gejmerski raj od 34 inča.

U pitanju je veliki, zakrivljeni OLED monitor sa odnosom stranica 21:9 i ozbiljnim 800R zakrivljenjem, koje omogućava da na razdaljini od 80 cm od sredine monitora možete da vidite celokupnu sliku, bez potrebe da pomerate pogled levo ili desno. Odnos stranica 21:9 postaje sve popularniji jer nudi širu, bioskopsku perspektivu, ali i malo drugačije iskustvo igranja, na koje se lako navikavate.

Kada svemu tome dodate da LG 34GS95QE-B ima rezoluciju od 3440×1440 piksela i brzi OLED panel sa osvežavanjem koje ide do 240 Hz, jasno vam je da LG nije štedeo kod ovog monitora. Kombinacija osvežavanja na 240 Hz i odziva od 0,03 ms čini ga idealnim za pucačine, trke i najzahtevnije igre, u kojima će vaši refleksi biti na tapetu. LG je svoj monitor sertifikovao za HDR10 prikaz, ali i za NVIDIA G-Sync i AMD FreeSync Premium Pro tehnologije, što znači da neće biti polja na kojem će LG 34GS95QE-B zaostajati za nekim konkurentnim modelom. Ono čime se LG ne hvali previše, a što je vidljivo čim uključite monitor, jeste premaz koji smanjuje refleksije, koji se ne viđa toliko često na OLED monitorima, a koji se pokazao super, posebno u prostorijama sa izvorom svetla iza vas.

Za rad i igranje

Obično važi pravilo da su monitori izuzetni za jedan tip poslova, a da u drugima morate da pravite kompromise. Međutim, preciznost boja, uniformnost osvetljenja, gradijentni prelazi i niska stopa refleksije nisu nešto što očekujete da vidite kod monitora koji su pre svega okrenuti ka gejmerima. Ipak, LG je uspeo da to postigne, praktično spajajući sve one koji provode dosta vremena pred računarom i zahtevaju tačan, oštar i kvalitetan prikaz, a isto toliko vole i da se igraju. Bilo da je u pitanju obrada fotografija, videografija ili priprema štampe, koja zahteva odlične prikaze, LG 34GS95QE-B će biti na visini zadatka. Jedine dve stvari koje nema, a koje bi produktivnost i opštu upotrebljivost mogle da podignu, jesu USB-C podrška i eventualno KVM prekidač.

Masivno postolje omogućava da ovaj ogromni panel čvrsto stoji na vašem stolu, a sa ergonomske strane podržana su podešavanja po visini sa hodom od 12 cm, nagibu (-15° do 7,5°) i rotaciji (-10° do 10°), a jedino ne postoji pivot element u osnovi baze, koji u ovom slučaju ne bi ni imao smisla. Ergonomija je na zavidnom nivou, ali bismo voleli da je LG implementirao malo veći ugao rotacije, što može da zasmeta ako želite da pokažete nešto prijatelju koji sedi pored vas.

Sa jedne strane spektra se nalazi 32SR50F-W, 2 u 1 model koji ujedinjuje televizor i monitor, dok se sa druge strane nalazi brutalni OLED 34GS95QE-B, creme de la creme ponude namenjene najzahtevnijim korisnicima današnjice

Sve kontrole obavljaju se preko dobro poznatog džojstika sa donje strane monitora, što je jedan od boljih, ako ne i najbolji način navigacije koji smo videli kod monitora. LG nije štedeo na kablovima koji se isporučuju uz monitor: dobijate punjač sa eksternim transformatorom, ali i HDMI kabl, DisplayPort kabl i USB-B na USB-A kabl.

U svakodnevnom radu podjednako smo uživali u office poslovima, obradi fotografija, filmovima, serijama i igrama. Iako velike rezolucije, zakrivljenje nije problematično, jer sa normalne udaljenosti stvarno obuhvatate ceo ekran, bez potrebe da pomerate glavu ili pogled.

OLED panel ovog monitora nas je ostavio bez daha. U pitanju je veliki premijum displej sa nestvarno crnim bojama, bez onog neprijatnog probijanja oko svetlih objekata i sa gotovo momentalnim odzivom, što je posebno bitno za brze pucačine i vožnje. Kada tome dodate osvežavanje od 240 Hz, malo ko će imati šta da zameri ovom monitoru, pa čak i cenu. Jer kad sve saberete, teško da na tržištu možete naći bolji gejming monitor, sa ovako kvalitetnim panelom i preciznim prikazom.

Misteriozni LG 32SR50F-W

Sa druge strane ponude, LG nudi i 32SR50F-W, interesantan model koji ima jednu veliku prednost u odnosu na slične monitore – webOS integraciju, odnosno smart mogućnosti. Radi se o 32-inčnom IPS monitoru sa FullHD rezolucijom i HDR 10 podrškom. Ne očekujte spektakularne HDR performanse, jer je osvetljaj ovog panela 250 cd/m2. Po specifikaciji, vreme odziva je 14 ms, kontrast je 1200:1, ali je pokriveno 99% sRGB prostora boja.

LG se odlučio da na 32SR50F-W instalira webOS 23, koji se primarno viđa u najnovijim televizorima njihove ponude, što ovom monitoru omogućava nezavisno funkcionisanje, bez fizičkog izvora slike. To znači da na njega možete instalirati neku od aplikacija kablovskih provajdera, kao što je EON, i koristiti ga kao TV kada to želite. Tu su i browser, striming servisi kao Netflix, MAX, Amazon Prime Video, Apple TV i mnogi drugi, a možete pristupiti čak i Microsoft 365 aplikacijama, bez potrebe da se povežete na PC.

Tu su i stereo zvučnici 2×5 W, a kada je povezivanje u pitanju, na raspolaganju imate sijaset opcija: AirPlay 2, HomeKit, Miracast, dva HDMI ulaza, dva USB-A porta i konektor za slušalice, kada želite da u miru uživate u gledanju nečega na ovom TV monitoru. Sa ergonomske strane, monitor omogućava naginjanje u rasponu od -5° do 15°.

LG u paketu isporučuje naponski kabl sa adapterom i HDMI kabl, kao i zgodni daljinski upravljač za navigaciju kroz webOS aplikacije. Napomenućemo i da je daljinski namenjen za webOS kontrolu, dok se fizički džojstik monitora koristi za podešavanje para­me­tara slike, povezivanje na Wi-Fi, jačinu zvuka i mnoge druge stvari.

Kvalitet prikaza slike je solidan – ali ne treba očekivati čuda zbog male rezolucije na dijagonali od 32 inča – ali je to sasvim dovoljno kada ovaj monitor koristite kao TV. Ugrađeni zvučnici su dobri, prilično glasni i jasni, uz nedostatak basa, karakterističan za zvučnike koji se ugrađuju u monitore.

LG 32SR50F-W ima vrlo povoljnu cenu kada se u obzir uzme da monitor može da funkcioniše kao televizor. I upravo ovde leži njegova najveća prednost: idealan je za korisnike koji u svojoj sobi nemaju dovoljno prostora za monitor i TV, a ne žele da uključuju računar svaki put kada žele da gledaju nešto na televiziji. Ako imate laptop koji samo povremeno želite da povežete na veli­ki ekran, LG 32SR50F-W se nameće kao odlično rešenje. Veliki monitor je tu kad vam zatreba, a u međuvremenu imate pametni televizor. Pomenimo i svedeni minimalistički dizajn, sa belim kućištem koji se lepo uklapa u svako okruženje, a podržan je i VESA sistem montiranja na zid, ako na stolu nemate dovoljno prostora.

Bilo da ste gejmer sa dubokim džepom ili student koji nema mnogo prostora na raspolaganju, novi LG monitori svojim mogućnostima gađaju pravo u centar. Sa jedne strane spektra se nalazi 32SR50F-W, 2 u 1 model koji će mnogima elegantno rešiti potrebu za TV-om i monitorom, dok se sa druge strane nalazi brutalni OLED 34GS95QE-B, creme de la creme ponude namenjene najzah­tevnijim korisnicima današnjice. Rimac Nevera ili Fiat 500L – pitanje je šta vama treba i koliki vam je limit na kreditnoj kartici.

lg.com/rs

Autor: Mirko Topalović

