Linksys objavio svoj prvi Wi-Fi 7 mesh ruter sistem

Linksys je upravo objavio svoj prvi mesh Wi-Fi 7 ruter, Velop Pro 7. Pokreće ga najnovija Qualcomm Networking Pro 620 platforma, za koju kompanija kaže da joj pomaže da postigne „stabilnost poput žice“. Mrežni sistem može da poveže do 200 uređaja po čvoru i svaki čvor nudi približno 3.000 kvadratnih stopa pokrivenosti.

Kontinuirana optimizacija sistema za stabilniju konekciju i veće brzine

Linksys kaže da ovi ruteri koriste vlasničku tehnologiju pod nazivom Continuous Mesh koja kontinuirano optimizuje sistem tako da odgovara povezanim uređajima i povećava brzinu. Kompanija kaže da ovo čini Velop Pro 7 posebno korisnim za gadžete opremljene AR/VR tehnologijom, poput nedavno izdatih slušalica Meta Quest 3.

Mrežni ruter sistemi mogu biti frustrirajući za instaliranje, posebno kada radite sa više čvorova, ali Linksys tvrdi da se njegovo najnovije izdanje može u potpunosti ugraditi u vaš dom za samo deset minuta. Kompanija kaže da njena nova tehnologija podešavanja ubrzava proces za skoro 70 procenata u poređenju sa drugim Linksys ruter sistemima.

Ovo je tropojasni sistem, tako da će se povezati na bilo šta, što je uvek lepo. Takođe se integriše sa aplikacijom Linksys, tako da možete da pratite koji su uređaji povezani da biste otkrili sve što ne pripada. Ova aplikacija vam čak omogućava pauziranje bežične veze kako biste se mogli usredsrediti na zadatke koje obavljate.

Velop Pro 7 je danas dostupan direktno od kompanije ili preko Best Buy-a. Osnovni paket sa jednim čvorom, košta 400 dolara, pri čemu dva čvora koštaju 750 dolara, a tri čvora rastu do 1.000 dolara. Stanovnici Velike Britanije će morati da sačekaju do sredine novembra na lansiranje, a globalna dostupnost stiže kasnije.

Ovo je možda prvi mesh Wi-Fi 7 sistem za Linksys, ali industrija brzo usvaja ovaj moderni bežični standard. Netgear je, na primer, dao sve od koncepta sa izdavanjem svog Nighthawk RS700S rutera i ultraskupog vodećeg sistema Orbi 970.

