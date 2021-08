Linux slavi 30. rođendan!

Pre tačno 30 godina, 25. avgusta 1991. godine, 21-godišnji finski student Linus Benedict Torvalds objavio je na comp.os.minix news grupi informaciju da kao hobi, pravi besplatni operativni sistem za 386 i 486 AT klonove.

Stvoren iz nevelikih planova

U postu je napisao da ne planira da to bude veliki i profesionalan operativni sistem kao GNU, kao i da se ideja o tome u njemu „kuvala“ od aprila. Zatim je zamolio korisnike foruma da mu napišu šta vole ili ne vole u minix-u, koji je uzeo kao reper za razvoj novog OS-a. Takođe, napisao je da je završio sa portovanjem bash-a (1.08) i gcc-a (1.40) i da misli da to radi kako treba. Linus je naveo i da očekuje da će uspeti da u nekoliko narednih meseci uspeti da napravi nešto što će imati praktičnu primenu. Napisao je i da prihvata sve sugestije, ali da ne obećava da će ih implementirati. Kao dodatak, Linus je napisao da njegov kod nema ništa zajedničko sa kodom za minix i da verovatno nikad neće podržavati ništa drugo sem AT hard diskova.

Koliko je to bila pogrešna procena 😊

Tri decenije kasnije, taj hobi se pretvorio u masivnu open source industriju, a Linux se nalazi praktično u svakom pametnom uređaju u našem okruženju. On je osnova Android OS-a, Amazon Alexa i Google Home pametnih asistenata, pametnih televizora, frižidera, Wi-Fi rutera, pa čak se nalazi i u pametnim sijalicama. Pored toga, Linux pokreće bukvalno svih 500 najvećih superračunara, instaliran je u satelitima koji kruže oko zemlje i Internacionalnoj svemirskoj stanici (ISS), avionima, a čini i čini osnovu Interneta (99.9 procenata web sajtova nalazi se na Linux serverima).

Iako postoje ljudi koji za Linux rođendan uzimaju 17. septembar, datum kada je Linus Torvalds objavio prvu javnu verziju Linux-a, većina smatra da je baš 25. avgust datum koji treba slaviti kao rođendan ovog operativnog sistema.

Stoga, Linuxe, srećan ti 30. rođendan!

