Samsung Galaxy Z Flip 3 – Trik telefon

Koliko osoba može da se pohvali time da je u stanju da svoj telefon preklopi, efektivno mu prepolovivši dužinu, i smesti ga udobno u bilo koji džep ili torbicu? Ukoliko želite da se izdvojite iz mase, izbor nije tako veliki. Ponajbolji preklopnik koji trenutno možete kupiti jeste Samsung Galaxy Z Flip 3, naslednik prošlogodišnjeg Z Flip modela. Dvojka je ostala „u etru” kako bi se oznake Flip i Fold telefona upodobile. No, mnogo bitnije je kakvi su još pomaci načinjeni?

S one strane racionalnog

Ona strana racionalnog – to je Galaxy Z Flip 3 mobilni telefon. Njegov udarni adut jeste specifičan osećaj sklapanja i otvaranja mobilnog telefona, koji evocira nostalgiju za nekim davnim vremenima. Istovremeno je to i korisna stvar za sve koji žele da udobno nose telefon u džepu ili tašni, gde će zauzeti daleko manje prostora od standardnog monobloka, a istovremeno neće tražiti toliko pažnje, u smislu pažljivog nošenja. Tražiće pažnju prilikom rukovanja jer je telefon vodootporan (IPX8), ali nije otporan na prašinu i sitne čestice, pa pazite na to. Dobra vest je i da su šarka i materijali od kojih je izrađen dodatno ojačani, a na ekranu je Corning Gorilla Victus zaštitno staklo. Prisutna je podrška za po jedan NanoSIM i e-SIM.

Ekrani su doživeli solidno unapređenje. Glavni 6,7-inčni Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex displej je dobio osvežavanje od 120 Hz, kao i drastično poboljšano osvetljenje koje ide od tipičnih 900 do maksimalnih 1200 nita! Spoljnom ekranu je dijagonala uvećana sa 1,1 na 1,9 inča, ali to naizgled neveliko povećanje zapravo znači četiri puta veći spoljni ekran!

U praksi je on sada izuzetno upotrebljiv za mnoge situacije i ne morate da otvarate poklopac da biste obavili mnoge radnje – odgovorili na poruke, gledali prognozu, upravljali slušanjem muzike. Pride je i prilagodljiv jer se i ovde mogu dodati vidžeti. Linija po sredini glavnog ekrana je i dalje prisutna – očigledno je reč o limitu tehnologije. Da li se primećuje? Ne naročito, ali se vidi.

Nešto je vrh, ponešto je i prosek

Galaxy Z Flip 3 se bazira na Snapdragon 888 čipsetu, najjačoj i najvrelijoj iteraciji Qualcomm hardvera s Adreno 660 grafikom. Na raspolaganju su 128 ili 256 GB skladišta, a treba pažljivo vagati jer nema naknadnog proširenja karticom. U svakom slučaju dobijate 8 GB RAM-a.

Hardver je veoma brz, pa tako Android 11 u kombinaciji s One UI 3.1 interfejsom radi veoma tečno. Najbolja stvar telefona su brojne softverske optimizacije, koje uspevaju da iskoriste ne samo mogućnosti hardvera već i činjenicu da je ekran preklopljen i da automatski prilagođavaju sadržaje na odgovarajuće načine.

Samsung je Z Flip 3 unapredio po mnogim pitanjima. No, napredak je izostao u nečemu što su za mnoge korisnike dva glavna upotrebna aspekta – bateriji i kamerama. Verovatno je prostor najveći kočničar. Kapacitet baterije je ostao nepromenjen – 3300 mAh, što je pristojno, ali sada već iza onoga što nude telefoni visoke klase. Podržano je brzo punjenje od 15 W, bežično od 10 W, te reverzibilno od 4,5 W. Snapdragon 888 je „žedan”, što takođe treba imati u vidu. Rezultat je realna jednodnevna autonomija, više od toga samo ako ste ekstremno štedljivi.

Kamere od po 12 MP (glavna i ultraširoka) takođe su nešto što smo viđali i premda imaju solidne mogućnosti (nije sve u broju piksela, upamtite), ne oduševljavaju naročito. Ultraširokougaona kamera nema autofokus, kao ni prednja kamera od 10 MP.

Dual pixel fazni autofokus podržan je na glavnoj kameri, a video se može snimati do 4K@60fps rezolucije. Dobro, korektno, upotrebljivo, ali ne i očaravajuće.

Lepa vest je niža cena telefona spram prethodnika. Galaxy Z Flip 3 košta 124.000 dinara, drastično manje u odnosu na prošlogodišnji model (čak 190.000 dinara). Iako je to i dalje dosta novca, ne može se poreći da ovakvo sasecanje cene mami osmeh na lice i čini potencijalni krug zainteresovanih daleko širim. Tim pre što je ovo najuspelija izvedba preklopnog pametnog telefona do sada. U suštini, ovaj telefon i nema konkurenciju u svojoj niši.

