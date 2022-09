Lord Of The Rings: Blokada zbog negativnih ocena

Serija Lord Of The Rings: The Rings of Power je podigla veliku prašinu nakon samo dve epizode, pa su iz kompanije Amazon odlučili da na platformi Prime Video blokiraju opciju za ostavljanje kritika i komentara.

Problem je nastao zbog takozvanih “trolova” koji su iz samo njima poznatih razloga odlučili da platformu bombarduju negativnim kritikama. Istina je da se ukusi razlikuju i da neka serija može da izazove različite reakcije kod gledalaca, ali ostrašćenost uglavnom ukazuje na to da su razlozi negde izvan toga. Teško da bilo ko nakon dve epizode može da donese sud o celini, pa je Amazon zbog toga blokirao Prime Video komentare na 72 sata, ne bi li se utvrdilo ko su pravi kritičari, a ko trolovi.

Prime Video je s ovom praksom počeo tokom leta, a kako bi se sprečilo da trolovi navale na neki film ili seriju, te mu smanje ocenu zbog uverenja koja s filmom nemaju baš ništa. Rings of Power je postao meta zbog rasizma, budući da neki gledaoci veruju da je fantazija isto što i stvarnost, te da mogu da je vrate u mračni srednji vek, u vreme kad su njihovi preci mrzeli bez straha od kritike javnosti. Srećom postoje i oni koji veruju da je Tolkien za sve, što znači da fiktivni likovi mogu da budu drugačiji.

