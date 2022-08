Loše kopije igara i dalje donose novac

Čim nešto postane popularno, odmah neko požuri da sadržaj kopira. To posebno važi za video igre, a kopije uprkos brljotinama uspevaju da ponešto zarade.

Ljubitelji Witcher franšize su se nedavno obradovali novoj mobilnoj igri, ali se ispostavilo da je u pitanju loša kopija. Na logotipu piše da je u pitanju Rise of the Kings, a već dostupna u svim prodavnicama aplikacija. Kad se pažljivije pogleda, dolazi se do zaključka da se radi o još jednoj lošoj igri, čiji developeri besramno kradu umetnost koju su smislili drugi.

Očigledno je da igra imitira The Witcher 3, te kostime iz serije s platforme Netflix. Junak je Gerald of Riverboat, a tek je nedavno privukao pažnju. Logično je da ovakvih kopija ne bi trebalo da bude u prodavnicama, ali ako se zna da Apple i Google uzimaju po 30% od svake kupovine, teško da će nestati bilo šta što se prodaje.

Izvor: PC Gamer

