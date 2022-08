Grad bez automobila, ulica i štetnih gasova

The Line je pametni grad o kojem se priča već neko vreme. U pitanju je naselje koje neće emitovati štetne gasove, a deo je velikog projekta Neom koji se gradi u Saudijskoj Arabiji.

Saudijska Arbija je 2021. godine objavila još jedan plan za izgradnju futurističkog grada, a projekat je dakle poneo ime The Line. Kao što ime ukazuje, grad budućnosti će se razlikovati od tradicionalnih naselja, jer će se graditi duž prave linije. Nekonvencionalni metropolis neće imati automobile, ulice, niti će emitovati štetne gasove, prostiraće se preko 170 kilometara u dužinu, dok će biti širok tek 200 metara, i moći će da primi oko milion stanovnika koji će stizati iz celog sveta. Razvijaće se u okviru kompanije Neom, koja se fokusira na zelenu energiju i ima za cilj da Saudijsku Arabiju oslobodi ekonomske zavisnosti od izvoza nafte.

Ovo je još jedna u nizu ovakvih ideja, budući da se u Saudijskoj Arabiji još ranije govorilo o veštačkom mesecu, veštačkoj kiši, robotskim pomoćnicima. O jednom konceptu za grad budućnosti je moglo da se čuje još sredinom 2019. godine, a u pitanju je pomenuti metropolis Neom u kojem je sve fizičke poslove trebalo da obavljaju roboti. Objavljeni planovi su ukazivali i na leteće taksije kao transportna sredstva, te svetleće materijale zahvaljujući kojima je grad trebalo da bude svetliji od bilo koje druge naseobine na svetu.

Tu je i plan o veštačkom Mesecu, te ostrvo sa dinosaurusima-robotima, koje je zamišljeno kao neka vrsta zabavnog parka budućnosti. Na 2.300 stranica planova i nacrta nalaze se i informacije o nasilnom premeštanju lokalnih plemena, kreiranju klinika za editovanje ljudskog genoma, te o sistemima za posmatranje građana koji bi trebalo da funkcionišu 24/7, što ukazuje na to da je ovaj grad budućnosti mogao pre da bude distopijsko mesto stanovanja, nego zabavno mesto za život koje uključuje slobodu i leteće automobile.

Planovi za futuristički grad Neom pripadaju princu Mohammed bin Salmanu, koji sa stručnim timovima još od 2017. godine radio na izgradnji naseobine koja je trebalo da košta oko 500 milijardi dolara. Lokacija na kojoj je trebalo da se počne sa gradnjom nalazi se u severo-zapadnom delu Saudijske Arabije, te je okružena pustinjom, što je moglo da se promeni, a zbog toga što je bilo planirano da grad zasipaju veštačke kiše. Projekat je kasnije ipak napušten, ali izgleda da opet oživljava.

The Line je još jedan u nizu planova, a kao najveća prednost se ističe to što će u ovom gradu „sve biti na pet minuta hoda od mesta stanovanja“. Za kretanje po naselju koje će ići preko 170 kilometara u dužinu služiće The Spine – transportna mreža sa individualnim modulima, zahvaljujući kojoj će sa jednog na drugi kraj grada moći da se stiže za samo 20 minuta. Ističe se da u modernim gradovima stanovnici godine provedu u gradskom prevozu, a vozila proizvode štetne gasove koji utiču na životni vek i zdravlje građana. Novi koncept bi te probleme mogao da eliminiše, jer je The Spine zamišljen tako da ne proizvodi štetne gasove.

Obnovljive energije su budućnost, pa je vrlo verovatno da će ubuduće napredovati oni gradovi koji se budu oslanjali samo na njih. Možda baš The Line.

Izvor: Mashable

