M+ Grupa objavila strateško partnerstvo s Geomant Grupom iz Ujedinjenog Kraljevstva

M+ Grupa, vodeći pružalac usluga eksternalizacije poslovnih procesa (Business Process Outsourcing – BPO) u jugoistočnoj Evropi i Maloj Aziji, objavila je sporazum o spajanju internih IT operacija s operacijama Geomant Grupe sa sedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Geomant Grupa je vodeći pružalac softvera za interakciju s klijentima i integrator sistema s globalnom prisutnošću te značajnim poslovnim operacijama u Ujedinjenom Kraljevstvu, Sjedinjenim Američkim Državama, Mađarskoj i Rumuniji. Ovom akvizicijom M+ Grupa snažno stupa na područje razvoja softvera, IT-a i BPO aplikacija.

M+ Grupa prepoznala je Geomant kao najbolji izbor za rešavanje izuzetno složenih i raznolikih zahteva korisnika, koji žele da ostanu na vrhu kad je reč o ispunjavanju zahteva tržišta za tehnologijom korisničkog iskustva. Geomant nudi jedinstven spoj softverskih rešenja, cloud tehnologije i mogućnosti integracije sistema te omogućava implementaciju prilagođenih rešenja u kratkim vremenskim okvirima. Takođe, Geomant ima dugu i uspešnu istoriju partnerstva s vodećim pružaocima tehnoloških rešenja i usluga, među kojima su Avaya, Microsoft i Verint.

Usmerenost na digitalne kanale i kontinuirano ulaganje u cloud infrastrukturu osiguravaju ispunjenje trenutnih i budućih očekivanja korisnika te rast liste dugoročnih klijenata među najuglednijim kompanijama, kao što su GE Capital, UniCredit Bank, Generali Group, Wells Fargo, YAHOO!, Lockheed Martin i Autonet.

Novonastala IT divizija, koja će nakon završetka transakcije biti u zajedničkom vlasništvu M+ Grupe i sadašnjih akcionara Geomant Grupe, pruži će rešenja za korisničko iskustvo koje brzo prerasta granice srednjeg i istočnog dela Evrope i Male Azije te parira na globalnom tržištu. Osim pružanja vrhunskih rešenja za upravljanje korisničkim iskustvom, osigura će se rešenja za upravljanje komunikacijom s klijentima, kao i za uvođenje chatbotova, robotske automatizacije procesa, orkestracije korisničkog iskustva i drugih tehnologija u nastajanju, kako za postojeće, tako i za buduće klijente. Partnerstvo je postavljeno na način da globalizuje prisustvo M+ Grupe i ujedno učini IT diviziju M+ Grupe, od sada poznatu kao Geomant Global, jednim od najjačih dobavljača softvera za korisničko iskustvo u srednjoj Evropi, s više od 100 miliona HRK (13 miliona EUR) godišnjeg prihoda od IT usluga.

Podelite s prijateljima

Tweet