Macbook Air M1 dostigao najnižu cenu do sada

Macbook Air M1 model od 256 GB je pao na 800 USD, ili 200 USD na uobičajenu cenu, a model od 512 GB ima isti popust od 200 USD, čime je njegova konačna cena smanjena na 1.050 USD.

Macbook Air M1 od 256 GB od sada košta 800 USD

Apple-ov najtanji i najlakši laptop pobrao je mnoge simpatije od kada je prvi put izašao, uglavnom zbog svojih impresivnih performansi i nedostatka buke ventilatora. M1 čip čini ovaj MacBook Air bržim i glatkijim od prethodnih modela, pomažući da se računar upali istovremeno kada otvorite poklopac i čini mašinu sveukupno osetljivijom. Takođe ćete primetiti poboljšanja GPU-a, iako MacBook Air nije mašina za igre.

Apple je uklonio ventilator iz unutrašnjosti MacBook Air M1, tako da vam neće smetati zujanje čak i kada koristite mašinu do krajnjih granica. To je mali detalj, ali čini iskustvo korišćenja laptopa mnogo boljim i to ćete moći da radite dugo vremena zahvaljujući 16-satnom trajanju baterije MacBook Air-a. Verovatno najveći nedostaci Air M1 jesu što ima samo dva USB-C porta, što je u oštroj suprotnosti sa širokim spektrom korisnih konektora novog MacBook Pro-a.

Izvor: Engadget

