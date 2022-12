„Majka interneta“, Radia Perlman se zalaže za centralizovanu infrastrukturu

Internet pionir Radia Perlman zalagala se za centralizovanu infrastrukturu, govoreći na Međunarodnom simpozijumu o napretku blokčejna u Singapuru u petak.

Pronalazačica STP-a jeretički o blokčejnu, kriptovaluti i zašto je pokvareni internet prikriveni blagoslov

Perlman je rekla da konvencionalna mudrost predstavlja centralizovane sisteme kao „loše“, a decentralizovane kao „dobre“, međutim, decentralizovani entiteti su inherentno problematični na više načina. „Blockchain kao popularna reč počela je kao tehnologija iza Bitcoina. Ljudi su zarađivali novac na Bitcoin-u i što je bilo više hajpa, to su ga start-up preduzeća sve češće koristila da tvrde da njihov proizvod ima neke veze sa Blockchain-om“, objasnila je Perlman. „Ako čujete toliko buke, na kraju dobro pretpostavite – to mora da je neverovatno važno. Mislim da su klaviri divni, ali ne bih ih koristila za masovni transport. Sve ima svrhu“, dodala je ona.

Perlman je rekla da je svrha Bitcoin-ovog blockchaina da izbegne vladajuće organizacije poput zemalja ili banaka, i iako ti sistemi ponekad mogu biti korumpirani, oni takođe imaju svoje koristi. „Centralizovano znači da je jedna organizacija nadležna. To obično znači da postoji više servera, tako da to ne znači jednu tačku kvara. I obično znači da se podaci čuvaju na mnogo mesta, tako da se vaši podaci neće izgubiti. A posebno ako se vaši podaci čuvaju u javnom klaudu“, rekla je Perlman. Dodala je i da su druge dodatne prednosti to što je jasno ko je kriv kada stvari krenu po zlu i većina aplikacija zahteva „nadzor odraslih“ ili nekoga ko će odgovarati za probleme sistema.

„Ako koristite Bitcoin, nisam sigurna šta biste kupili njime, verovatno nešto kao što je plaćeni ubica. A ako ne uradi posao, kome biste se žalili? Kako se vraća novac? Dakle, većinu vremena, centralizovano je upravo ono što želite“, dalje je obrazložila. Perlman je rekla da je blokčejn više marketinški termin nego stvarna tehnologija, moda trenutka u svom postojećem obliku koji može imati elemente koji će se odigrati u budućnosti, ali u suštini se mnogo ne razlikuje se od baze podataka i često je teže koristiti. „Zadivljena sam što sam uopšte umešana u ovo, jer većina mojih misli je zaista protiv blokčejna“, rekla je Perlman. „Ne mislim da je to fundamentalna tehnologija na koju bi trebalo da se fokusirate.“

Njen spanning tree algorithm objavljen je 1985. godine i od suštinskog je značaja za rad mrežnih mostova, i na kraju je otvorio put da se moderni Ethernet transformiše u protokol koji može da se nosi sa velikim cloud-ovima. Često je nazivaju „majkom interneta“, titula kojoj se često smeje. Perlman je rekla da ona nije napisala algoritam, neko drugi bi to uradio, iako je sasvim sigurna da to ne bi bilo urađeno tako jednostavno ili elegantno, jer veruje da njena supermoć leži u jednostavnosti i pragmatizmu. Dakle, kako se „majka interneta“ oseća prema mreži mreža kojoj je pomogla da se omogući?

„Da ste mi postavili to pitanje pre 10 godina, bila bih zadivljena o tome koliko je to čudesno transformisalo društvo, ali ovih dana, mislim da je to kraj civilizacije”. Perlman smatra AI algoritme koji dovode do zečjih rupa sadržaja vrhunskim distopijskim karakteristikama interneta. Još gore od toga, omogućava nezadovoljnim ekstremistima da se povežu jedni sa drugima. „Ako u zemlji ima samo 50 terorista, to nije velika stvar, osim ako svi ne mogu lako da pronađu jedni druge“, rekla je ona. „Ne vidim nikakav izlaz iz ovoga“, a zatim je dodala da je popravljanje interneta nešto što je sada zadatak za sledeću generaciju. „Ponekad kada držim predavanje na univerzitetu i pričam o svim tim stvarima, propasti i turobnosti, onda se nasmejem i kažem, ali svi ste studenti. Ako bih rekla da smo rešili sve probleme na svetu, šta biste vi radili? Pa zar nam niste zahvalni što smo vam dali tako pokvarenu stvar?“

Izvor: Theregister

