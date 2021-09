Majstori: „Uradi sam“ autonomna vozila

Autonomna vozila su budućnost, to je jasno. Robotski taksiji već šokiraju neupućene, budući da za volanom nema nikoga. Radi se tehnologiji koja će u budućnosti osvojiti sva polja – od medicine, do automobilske industrije.

Budućnost nije budućnost ako je ne razumemo. To važi i za autonomna vozila, pa je kompanija Wheelson zbog toga odlučila da zainteresovanima približi ovu tehnologiju. Naime, znatiželjni mogu da kupe Wheelson: Build & Code Your Own AI Self-Driving Car paket, koji košta 119 dolara, te nudi „uradi sam iskustvo“.

U pakovanju se nalazi sve što je potrebno za konstruisanje samoupravljivog vozila – matična ploča, litijum-polimerska baterija (Li-Po), tabla s farovima i kamerom, kontrolna tabla s ekranom na kojem se vidi sve ono što vozilo „vidi“, četiri elektromotora, točkovi i knjiga s uputstvima. Na samom početku je neophodno da se spoje odgovarajuće žice, a kreatori tvrde da je princip isti kao kod konstrukcije većih autonomnih automobila.

Nakon što se povežu svi delovi, neophodno je da vozilo nauči kako da funkcioniše. Ugrađeni mikro-kompjuter se povezuje s motorima kako bi omogućio jednostavnu navigaciju i ubrzanje, a u sebi ima i Wi-Fi, te Bluetooth konekciju, tako da korisnik može da ga kontroliše s drugih uređaja. Za kodiranje se koristi CircuitBlocks, programski jezik koji je savršen za sve uzraste, te za početnike, budući da je jednostavan.

Vozilo o vožnji uči na malom „drumu“ koji korisnik mora sam da napravi, a u sebi ima i sistem za detektovanje oznaka na putu, te za prepoznavanje objekata. Zahvaljujući tome može da reaguje na prepreke i da se zaustavi ili okrene i nastavi u drugom smeru.

U pitanju je savršen projekat za one koji žele da razumeju budućnost automobilske industrije, a dok prave svoj mali robotski automobil.

Izvor: Futurism

