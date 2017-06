Mala cena velikog telefona

Lenovo K6 Note je zgodan izbor kada neko traži jeftin smartfon dobrih karakteristika. Zaslužuje li on epitet najbolje kupovine u srednjoj klasi?

Nezgodna strana kad radite u nekoj od grani IT‑ja jeste to što ste uvek dežurni savetodavac kada nekom treba novi laptop, telefon, flash disk, memorijska kartica, slušalice, poluosovina za juga… Koliko god da je ta reputacija nezahvalna, barem kad neko treba da kupi telefon, a nema mnogo para u džepu, imamo univerzalan odgovor – Lenovo K6 Note. Na test nam je stigao model zlatne boje i on veoma podseća na telefon koji autor trenutno koristi, a koji nikada nije stigao na tržište Srbije – Huawei Nova Plus. S dimenzijama koje su slične pomenutom Huawei modelu, Lenovo pretenduje na tron najbolje kupovine srednje klase i predstavlja iznenađujuće dobro izbalansiran uređaj.

Solidno veliki ekran IPS tipa, na granici je fablet kategorije i ima Full HD rezoluciju, koja garantuje veći broj tačaka po kvadratnom milimetru nego što ljudsko oko može da primeti. Metalno kućište ostavlja utisak elegantnog uređaja, a minimalistički dizajn ne izdvaja ga ni po čemu posebno. Taktilni tasteri na prednjoj strani „jedu“ malo više površine nego što bismo voleli, pa telefon izgleda veliko zbog nešto glomaznije „brade“. Slot za dve SIM kartice (ili SIM + microSD) smešten je na levom, a volume klackalica i Power tasteri na desnom boku. Sve po PS‑u.

Kružići i zmajevi

Zadnja strana ima dva velika kružne elementa – kameru i senzor otiska prsta. Oba su dobro pozicionirana, s dvobojnim LED blicem između. Prednja kamera i senzor ambijentalnog svetla smešteni su levo i desno od mikrofona slušalice, pa iz daljine izgledaju kao ravnodušni smajli (._.). Gornji i donji deo zadnje strane su plastični zbog prijema signala senzora bežičnih komunikacija, dok je ostatak metalan, što pozdravljamo kako zbog estetike, tako i s praktične strane.

Snapdragon 430 – osmojezgarni čipset nije šampion ni u jednom pogledu, ali je u sprezi sa 3 GB memorije živahan i dovoljan za svakodnevne poslove koje ćete obavljati bez najvećih neprijatelja modernih telefona – „štucanja“, kočenja i seckanja. Na prostrana 32 GB storage‑a nismo navikli u ovoj klasi, pa smo prijatno iznenađeni. Za slučaj da se osećate sputano, uvek drugi nanoSIM slot možete zameniti microSD karticom do 256 GB i koristiti telefon kao portabl HDD. Mamutski kapacitet baterije od čak 4000 mAh možda je i najveća prednost novog K6 Note, jer ćete zbog efikasnog čipseta uspeti da pregurate dva dana bez po muke, osim ako telefon ne koristite primarno za igre.

Kamera rezolucije 16 Mp prijatno nas je iznenadila. Slike imaju dovoljno detalja, s malo naglašenim post‑procesing efektima, posebno oštrinom, ali ipak ne govorimo o high‑end modelu. Fazni autofokus dovoljno je brz, ali imajte na umu da od fokusa umnogome zavisi ekspozicija fotografije, pa ukoliko odaberete neki tamni element po svetlom danu, slika će „izgoreti“ i obratno – pri slabom osvetljenju telefon će se maksimalno posvetiti fokusiranom elementu, pa ako je dovoljno svetao, ostatak fotografije biće previše mračan. To se ne dešava često jer postoji odličan deo za automatsko prepoznavanje uslova slikanja i HDR opcija, ali treba imati na umu da ponekad slučajno možete pokvariti dobru fotografiju. Iako kamera nema optičku stabilizaciju slike, elektronika to radi pristojno, posebno kada snimate video, kropujući blago format, čime se eliminišu neželjeni pokreti u meri koja i dalje daje odlične rezultate, pa ovu opciju treba koristiti.

Mekši deo medalje

Korisnički interfejs ne razlikuje se previše od onoga što smo navikli od pametnih telefona kompanije Lenovo ‑ čist Android, bez mnogo propratnog softvera (hvala kompaniji Motorola na ovome), a tu je i fioka sa aplikacijama, umesto da su vam sve na početnim ekranima. Podešavanja i zgodnih opcija ima mnogo – od otključavanje senzorom otiska prsta, duplim tapkanjem ekrana, do Dual apps mogućnosti i podešavanja kolona za prečice iz dela sa obaveštenjima. Lenovo se potrudio da svojim korisnicima omogući da podešavaju sve i svašta ukoliko to žele – od obaveštenja svake aplikacije, preko gestova i prečica do Secure Zone kojom možete odvojiti privatno od poslovnog okruženja i dodatno zaštititi pojedine podatke na telefonu (sa sve drugačijim launcher‑om, zasebnim aplikacijama i fajlovima). Baš zbog toga toplo pozdravljamo 3 GB memorije koji dobro dođu kada imate dosta aktivnih aplikacija.

Najlepše smo ostavili za kraj – Lenovo ovaj telefon prodaje za oko 35.000 dinara, što znači da ga kod operatora bez problema možete dobiti za jedan dinar i uz ne toliko skupe pakete. Da, ostaćete uskraćeni za NFC konekciju i dodatnu zaštitu ekrana, ali dva dana autonomije, veliki ekran, 3 GB radne i 32 GB interne memorije, dve kartice i pristupačna cena sasvim su dovoljni da zaboravite prvi deo ove rečenice.

Lenovo K6 Note Ekran 5,5″ 1920×1080, IPS Čipset Snapdragon 430 OctaCore (8×1,4 GHz Cortex A53) + Adreno 505 Memorija 3 GB RAM, 32 GB interno + microSD slot (zauzima drugi SIM slot) Komunikacija Dual SIM dual stand-by, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB 2.0 GPS A-GPS Kamera 16 Mp f/2.2, fazni autofokus, dual LED blic; prednja 8 Mp Operativni sistem Android 7.0 Baterija Li-Po 4000 mAh Dimenzije i masa 151×76×8,4 mm; 169 g Ostalo Senzor otiska prsta, 3,5 mm audio, FM radio; maska i zaštitna folija Cena 34.990 dinara

