Marvel Entertainment: Najbolji stripovi kao audio knjige

Marvel Entertainment se udružio sa kompanijom Dreamscape Media koja producira audio knjige i druge digitalne sadržaje, što znači da će neki od najboljih stripova uskoro da se pojave i u audio formatu.

Očekuje se da audio naslovi budu dostupni u septembru, a planirano je da Dreamscape adaptira dvadesetak najpopularnijih Marvel stripova, uključujući naslove poput The Ultimate Spider-Man, The Ultimate X-Men, X-Men: Codename Wolverine i Daredevil: The Man Without Fear. Audio stripovi će biti dostupni na različitim platformama – Amazon, Audible, Apple Books, Google Play, Overdrive, te drugim online mestima koja okupljaju ljubitelje knjiga, a funkcionisaće kao i sve druge knjige u audio formatu, pa će biti dovoljno da se korisnici udobno smeste i počnu sa slušanjem nekog od poznatih glasova koji će biti unajmljeni da deklamuju adaptirane priče.

Marvel se već neko vreme interesuje za audio adaptacije, pa je 2018. objavio originalni podcast od 10 epizoda, a pod naslovom Wolverine: The Long Night.

Izvor: The Verge

