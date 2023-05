Marvel’s Midnight Suns otkazan za Nintendo Switch

Pet meseci nakon što je Marvel’s Midnight Suns stigao na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5, igra će konačno stići na konzole poslednje generacije. RPG igra će se pojaviti na Xbox One i PS4 11. maja.

Marvel’s Midnight Suns stiže na PS4 i Xbox One

Međutim, postoji razočaravajuće ažuriranje za one koji su čekali da Marvel’s Midnight Suns dođe na Nintendo Switch. To možda i nije veliko iznenađenje, s obzirom da je Firaxis već trebalo da pripremi verzije za PS4 i Xbox One. Obe ove konzole su znatno moćnije od Switch-a i može se dogoditi da dodatni rad potreban da bi se igra pokrenula na Nintendo konzoli na kraju nije bio vredan truda.

Pozitivno je da će verzije za Xbox One i PS4 izaći istog dana kada i četvrta ekspanzija igre. Marvel’s Midnight Suns: Blood Storm će dodati Storm kao lik za igru i uvesti nove misije u tekuću priču o vampirima. Sve verzije DLC-a će biti dostupne PS4 i Xbox One igračima van kapije, što će im omogućiti da dodaju Deadpool, Venom i Morbius u svoje spiskove heroja.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet